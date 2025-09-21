granadilla

El Médano celebra su Romería Barquera con la asistencia de miles de personas

Más de 15.000 personas y diferentes agrupaciones y carrozas se sumaron este domingo a una de las citas romeras más emblemáticas de Tenerife
Miles de personas se dieron cita para arropar con fervor y religiosidad el embarque de Nuestra Señora de las Mercedes de Roja hoy domingo, 21 de septiembre, en el núcleo de El Médano, que celebró su XVIII edición de la Romería Barquera en honor a su patrona.

Tras la misa y tradicional ofrenda solidaria, cuyos alimentos serán distribuidos por Cáritas, arrancó esta celebración con los bailarines herreños desde la iglesia y por la avenida principal del pueblo, llevando en paseo a la imagen hasta llegar a la playa central, lugar en el que los barqueros procedieron a embarcar a la virgen en procesión marítima por la bahía.

La jornada festiva concluyó con una gran verbena a cargo de las orquestas Saoco, Wamampy, Maquinaria, Sabrosa y Tropin.

El miércoles 24, día de la patrona, a partir de las 20.30 horas misa solemne, y a continuación procesión acompañada en esta ocasión por la danza de varas de Chimiche.

