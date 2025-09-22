La romería de San José cumple 30 años

Como cada mes de septiembre cobra un gran protagonismo las fiestas en honor a San José que se celebran en el núcleo de población del mismo nombre del municipio de San Juan de la Rambla, y que cada año acogen a cientos de personas que participan activamente de estos populares festejos. En ellos destacada, sin lugar a dudas, la tradicional romería de San José que, precisamente, cumplió este sábado treinta años, desde sus inicios en 1996.
Este popular enclave ramblero, capitalidad del municipio y lleno de vida ofrece al visitante un colorido singular de su zona de medianías con vistosas zonas de cultivo y la hospitalidad de sus gentes. Y, como suele suceder, un grupo humano de hombres y mujeres trabajan a lo largo de todo un año para intentar ofrecer a los vecinos un programa de fiestas que sea del agrado de todos.
Precisamente, este año se cumple el 30 aniversario de aquella iniciativa que la Comisión de Fiestas del año 1996, encabezada por el popular vecino Juan Lorenzo Reyes decidió hacer realidad un viejo sueño, según nos cuenta Juan Lorenzo, presidente de dicha comisión de Fiestas por aquel entonces: “Cuando nos hicimos cargo de la comisión y en las reuniones que llevamos a cabo para comenzar un largo trabajo de todo un año, propuse a mis compañeros el hecho de realizar una romería y un gran baile de magos para conmemorar a nuestro Santo Patrón san José”.
Añade que, en su caso particular, siempre ha sido “defensor de todo lo que es artesanía canaria y del folclore de nuestras Islas y pensaba que si otros municipios disfrutaban de una romería por qué no podíamos hacer una nosotros. Y ahí empezó la historia, teniendo en cuenta que San José fue un artesano, dedicado al oficio de carpintero como tantos vecinos de nuestro municipio y nos propusimos organizar una gran romería en su honor”.
El principal protagonista de esta historia nos relata que fueron muchas las dificultades que tuvieron “para hacer realidad nuestro sueño, empezando por el párroco, que se opuso tajantemente a este tipo de celebraciones, aunque tras muchos meses de reuniones, incluso con el Obispado, pudimos llevar a cabo la romería. Si bien no todo fue fácil, se trataba también de una importante inversión económica, pero al final gracias al esfuerzo de los miembros de la comisión de 1996, vendiendo rifas, trabajando en ventorrillos, y haciendo muchas iniciativas llevamos a cabo nuestro objetivo y la inmensa alegría de dar a nuestro pueblo una merecida romería”.
LA COMISIÓN DE 1996
Juan Lorenzo destaca que “incluso al leer la prensa del momento nos enfadamos porque daban al Ayuntamiento de aquel entonces como organizador, cuando realmente fue la comisión la que asumió todo el esfuerzo para sacar adelante nuestra romería. Cierto es, y hay que destacar, que la posterior colaboración muy importante del Ayuntamiento hace posible disfrutar de esta fiesta tan popular tan nuestra y si no fuera la organización del Ayuntamiento en colaboración con la Comisión de Fiestas sería casi imposible realizarla “.
Reyes comentó que no es de homenajes, “pero sí quiero dejar constancia de que gracias a ese grupo humano maravilloso de la Comisión de 1996 se pudo iniciar esta tradición tan bonita y de tanto prestigio para nuestra Villa que ahora cumple treinta años de su fundación”.
Recalcó que piensa que “todas las romerías son distintas y tiene sus especiales momentos que las hacen diferentes unas de otras. Y en el caso de la romería de San José el que participa en ella repite porque aquí prima la amistad y la diversión sana de todos los rambleros y visitantes”.Además, se mostró satisfecho por el hecho de que treinta años después permanezca viva esta actividad tan nuestra, pero pidió mayor implicación a medios de comunicación para que se dé a conocer mucho más la romería de San José que, pese a ser de las más jóvenes de la Isla, cuenta con una gran participación, y no solo de agrupaciones folclóricas de nuestro municipio, de ahí la especial singularidad de esta romería tan familiar”.
La romería de San José se celebró este sábado, día 20 de septiembre. Arrancó como de costumbre a las 14 horas desde la actual desde la plaza de La Paz ,en la popular zona de Los Canarios, con llegada a la plaza de Domingo Reyes Afonso y la entrada en la Iglesia Parroquial de San José de la imagen, dando paso posteriormente a un gran baile de magos como broche final a estas populares fiestas.
Desde la Concejalía de Fiestas y de Cultura del Consistorio ramblero se hizo una gran labor de divulgación previa para concienciar a los participantes sobre la obligatoria vestimenta del traje típico, como mejor forma de embellece el desfiles junto a las carretas engalanadas, con premios, para las más sobresalientes en decorado, acompañadas de grupos folclóricos y parrandas, concediéndose asimismo premios de ornato a aquellos balcones y fachadas de casas que transcurren por todo el recorrido.
Una romería joven, pero una gran fiesta popular.