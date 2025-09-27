Santa Cruz hará más inclusivos los parques infantiles con pictogramas y guías audibles

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, por unanimidad, una moción pionera en Canarias para implantar en parques infantiles de la ciudad murales con pictogramas y otras medidas tecnológicas, como códigos navilences, los cuales escanean en movimiento, desde la distancia, y facilitan información audible al usuario. La propuesta, defendida por el concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, busca fomentar la accesibilidad universal de los menores a las áreas de juego del municipio.
El edil explicó que “en Canarias hay más de 4.500 alumnos con necesidades específicas asociadas a la discapacidad, como autismo, problemas visuales, lo que hace que se enfrenten a obstáculos de acceso y carencia de información accesible en los parques infantiles públicos”. Al respecto, Hermoso añadió que “las zonas infantiles son elementos fundamentales en el diseño urbano de cualquier ciudad, pues permiten a los niños disfrutar de su derecho al juegos de forma libre, fomentando el desarrollo de su creatividad y de su capacidad motora, pero la realidad es que la disponibilidad de espacios adaptados sigue siendo muy limitada para muchos menores, especialmente para aquellos con dificultades en el desarrollo”.
La propuesta fue aplaudida por el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien además de recoger el testigo de la moción para impulsarlo en las obras en marcha, apuntó que “en la página web municipal también se facilitará información a los usuarios sobre el uso de estas medidas accesibles en los espacios infantiles”.
Por otra parte, en la sesión también se aprobó por mayoría otra moción consensuada entre CC y el PSOE, a la que se sumó el PP, en la que el Ayuntamiento mostró su enérgica condena a la violencia sistemática de los Derechos Humanos ejercida contra el pueblo palestino, así como a la destrucción deliberada de su infraestructura civil y humanitaria en Gaza.
La defensa de la propuesta corrió a cargo de los portavoces de los grupos proponentes, José Alberto Díaz Estébanez (CC) y Patricia Hernández (PSOE), a la cual se le escaparon lágrimas de dolor al narrar “como Hamás está matando a niños de hambre. Una acción repugnante, cruel, vil y desalmada. Es un genocidio, una matanza de inocentes”, aseveró.
Mientras, el concejal de Hacienda admitió que dicha moción no trataba sobre competencias municipales, pero “ni el Consistorio ni los chicharreros se pueden quedar de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo en Gaza. No podemos permanece impasibles”, dijo. En este sentido, se declaró el compromiso de la institución local con la solución de dos Estados soberanos, Israel y Palestina, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con las víctimas directas de la violencia”.
Por su parte, Vox fue el único partido que votó en contra, cuyo portavoz, Alejandro Gómez, justificó el rechazo en que “sólo se condena la violencia ejercida contra Palestina, cuando hay mucho más detrás”. Una explicación que el portavoz del PP, Carlos Tarife, tildó de “excusa, cuando por otra parte el líder de su partido, Santiago Abascal, quiere hundir barcos que prestan ayuda a inmigrantes”. Además, aprovechó para criticar las “actitudes violentas ocurridas en la Vuelta Ciclista, cuyos deportistas no han podido recorrer las calles de España en libertad”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, también mostró su sorpresa por el posicionamiento de Vox en el Ayuntamiento capitalino, que “no en el Parlamento”, y condenó “lo que hace Hamás, pero la venganza del Gobierno israelí es una masacre y un genocidio. Su respuesta militar ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada contra la población civil palestina”.