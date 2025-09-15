Santiago Niño Becerra, economista: “La única forma de arreglar el problema de la vivienda en España es construyendo ciudades nuevas”

La preocupación por el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad española. Aunque el empleo y la inflación aparecen de forma recurrente en las conversaciones cotidianas, es la dificultad para acceder a un hogar lo que más condiciona la vida de miles de ciudadanos.
Ante un escenario cada vez más complejo y sin visos de solucionarse a corto plazo, diferentes voces expertas han aportado su visión. Entre ellas destaca la del economista Santiago Niño Becerra, que en declaraciones a Noticias Trabajo fue contundente al señalar: “La única forma de arreglar el problema de la vivienda en España, la única, es construyendo ciudades nuevas”.
Ciudades desde cero, no solo edificios
Niño Becerra advierte de que levantar más bloques de pisos dentro de las ciudades actuales no basta para responder a la demanda existente. En su opinión, el problema ha alcanzado tal magnitud que solo puede afrontarse con la creación de nuevas poblaciones planificadas desde cero.
El economista recordó que esta estrategia no es novedosa en España. Municipios como Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, son ejemplo de este modelo, aunque también hubo proyectos menos exitosos, como Valdeluz. Según explicó, se trata de un planteamiento similar al que sopesa aplicar el Reino Unido: “25.000, 30.000 habitantes en espacios vacíos, ciudades totalmente nuevas planificadas a partir de cero, con sistemas de movilidad nuevos”.
El experto considera que este tipo de proyectos permitiría diseñar urbes sostenibles, eficientes y capaces de absorber la creciente demanda de viviendas, a diferencia de las soluciones parciales. En este sentido, restó importancia a medidas puntuales, a las que calificó como simples “parches” incapaces de resolver el problema de manera estructural.