medio ambiente

La imagen que resume la saturación turística en Canarias: “Tenerife en una sola imagen”

Ni siquiera la existencia de un cartel, en el que se advierte de la situación, disuade a estas personas
Prácticamente cada mes, las cifras del turismo en Canarias superan a las anteriores. Eso ha provocado, por ejemplo, la saturación de espacios naturales, algo que, pese a ser denunciado reiteradamente no parece tener fin.

Tener una foto en un lugar protegido o hacerse un selfie, incluso ponieno en riesgo su vida, es algo que hemos comenzado a ver con total normalidad, algo que deriva de la saturación turística que sufren las Islas.

En este caso ha sido el periodista Eduardo Robaina, coordinador de Climática, el que ha publicado una foto en el Teide en el que, tras un cartel que recalca que se trata de una “zona frágil” y que debemos preservar se puede ver a varias personas circulando por el lugar sin ningún tipo de problema.

