Los municipios más pequeños de Canarias siguen sin socorristas

Pese a que las muertes por accidentes acuáticos son tantas en Canarias que hace años superan con holgura a las acaecidas en relación con el tráfico vial, ya han pasado dos años sin que las autoridades autonómicas reaccionen ante la ausencia de socorristas en los términos municipales más pequeños del Archipiélago, considerando como tales aquellos que cuentan con 20.000 habitantes o menos.
Así lo reconoció ayer el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, tras desvelar que siguen trabajando en la elaboración de un decreto ley que resuelva la anulación del servicio de vigilancia en playas que el ejecutivo autonómico había impuesto a los municipios con menos de 20.000 habitantes.
Como recuerda Efe, el Gobierno canario aprobó en 2018 un decreto por el cual se imponía a los municipios de menos de 20.000 habitantes prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño, y en 2023 el Tribunal Supremo estimó el recurso que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que había considerado conforme a derecho el decreto. De eso hace exactamente dos años, por cuanto la referida situación del Alto Tribunal fue desvelada el 27 de septiembre de hace dos años.
La respuesta de Miranda tuvo lugar en la comisión parlamentaria donde la diputada del grupo Socialista Nayra Alemán le preguntó por medidas para reforzar la seguridad en el medio acuático, así como por las acciones tras la anulación del citado decreto, y por actuaciones para proteger a los menores en las zonas de baño.
El consejero reconoció que -como es de dominio público- las cifras no son buenas, ya que como le recordó la socialista, durante dos meses en las Islas se contabilizaron 50 accidentes en el medio acuático, ocho de ellos tuvieron como afectados a niños, uno de los cuales falleció.
Para hacerse una idea de la gravedad del tema que nos ocupa bueno es recordar que los municipios del Archipiélago con 20.000 habitantes o menos son 38 de los 88 existentes, así como 15 de ellos se encuentran en la Isla de Tenerife, según las estadísticas del INE.