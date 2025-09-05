El 62% de la superficie agraria útil de Canarias, “en abandono”

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Canarias alerta de que, según el mapa del Gobierno autonómico de 2024 a 2024, el 62,44% de la superficie agraria útil de las Islas se encontraría actualmente en abandono, “más de 76.000 hectáreas que tendrían potencial para ser cultivadas y, sin embargo, no se destinan a la actividad agraria”.
De estas superficies sin cultivar, 8.101 serían de abandono reciente. “Especialmente sangrante es el dato en Tenerife“, recalca la organización, “con 3.255,81 hectáreas de superficie agrícola abandonada en los últimos años”. Gran Canaria figura con 1.776,21 hectáreas en la misma situación.
“Más allá de un análisis general de lo que implica esta pérdida de suelo agrario desde el punto de vista económico, social, medioambiental y estratégico”, desde COAG Canarias ponen el acento, en esta ocasión, en “los efectos que la falta de mantenimiento y el descontrol que reina en muchas de estas fincas abandonadas tiene para los agricultores que siguen en la actividad”.
Las consecuencias del abandono “se reflejan, por ejemplo, en la aparición y propagación de la plaga de la filoxera en Tenerife“. La “práctica totalidad” de los focos aparecidos desde que se identificó esta plaga, a finales de julio, “se localizan en fincas abandonadas, cuya falta de mantenimiento dificulta su control, poniendo además en riesgo a las fincas en cultivo colindantes”. Lo ocurrido en el caso de esta plaga de la viña “no es una excepción”, advierten.
Además, “el abandono de tierras en zonas de cultivo tradicional atrae aves, roedores o animales asilvestrados, que causan fuertes destrozos a los cultivos de los agricultores en activo”.
En tales circunstancias, COAG Canarias reclama medidas, de apoyo y punitivas, que se exija un mínimo de mantenimiento. Así lo va a trasladar a cabildos y ayuntamientos.