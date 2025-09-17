La Gremial, en contra de la figura de “taxista colaborador” en el puerto de Santa Cruz

La asociación La Gremial del Taxi ha rechazado la figura de “taxistas colaboradores” que lleva a cabo la empresa Nogal Studios en el puerto capitalino, entidad privada encargada de la gestión del servicio de taxi dentro del recinto portuario.
El presidente de La Gremial, Zebenzuí Pérez, ha explicado que “no vemos coherente que en el puerto de Santa Cruz siga existiendo una empresa privada encargada de la coordinación de los profesionales del sector que allí trabajan, porque, si recordamos, la Autoridad Portuaria decidió incorporar a Nogal con el objetivo de acabar con los problemas y tensiones que se generaban entre los propios taxistas, pero en el pliego de condiciones firmado entre Nogal y Puertos se especifica que el fin de dicha empresa es mejorar la atención al usuario portuario”.
Apuntó que “si en su día se apartó a los taxistas de la coordinación, no entendemos por qué ahora se les vuelve a introducir en las instalaciones para realizar lo mismo, cuando estamos peor”. Por ello, Pérez añadió que “Nogal debería contar con la capacidad económica suficiente para implementar mejoras en el servicio, pues el modelo actual, ya agravado con la figura del taxista colaborador, está debilitando la capacidad del sector y cada vez se asignan menos taxis por crucero y la labor comercial es nula”.