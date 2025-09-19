Récord de temperatura máxima en Canarias para un mes de septiembre: 41ºC de calor abrasador

Las Islas Canarias han vivido este viernes, 19 de septiembre, una jornada marcada por temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma un récord histórico de calor para un mes de septiembre, al alcanzarse 41ºC en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a las 14:30 horas y 39,9ºC en Las Palmas de Gran Canaria a las 14:10 horas.
El episodio de altas temperaturas, acompañado por calima intensa, tenderá a remitir a partir de este sábado, aunque el calor seguirá presente. La previsión apunta a valores de hasta 34 grados en varias islas, con máximas de 33ºC en Santa Cruz de Tenerife y 30 en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas se situarán en 25 y 24ºC, respectivamente.
La Aemet anuncia que este sábado persistirán los avisos por altas temperaturas y polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, donde no se descartan registros de hasta 36ºC.
En cuanto al viento, se espera que sople de componente norte, con rachas moderadas y puntualmente fuertes en distintos puntos del Archipiélago. En general, serán flojos del este y nordeste.
Este episodio se enmarca en un septiembre excepcionalmente cálido en Canarias, con un nuevo récord que refuerza la tendencia de temperaturas extremas en el Archipiélago.