La surrealista historia de un hombre en Tenerife: alquila 60 coches y los vende

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de tres años de cárcel para un hombre acusado de cometer un delito continuado de estafa impropia. Según el ministerio público, el procesado habría obtenido un beneficio ilícito de 252.200 euros mediante la venta de 60 coches de alquiler que no le pertenecían.
El juicio está señalado para el próximo 17 de septiembre, y además de la condena de prisión, el acusado se enfrenta a la obligación de indemnizar con 269.000 euros a las seis personas perjudicadas.
De acuerdo con el escrito de acusación, el investigado actuaba en ocasiones de forma directa y, en otras, a través de intermediarios que desconocían su actividad fraudulenta. El procedimiento era siempre el mismo: alquilaba coches y posteriormente los ofrecía a terceros como si fueran de su propiedad. Cuando los vehículos eran reclamados por las empresas propietarias, los compradores ya habían entregado importantes sumas de dinero.
Entre las operaciones atribuidas al acusado destaca la venta de 19 coches a un único comprador por 136.500 euros, de los que solo devolvió 14.000. En otras transacciones figuran una venta por 10.000 euros, otra por 11.000, once por 77.500 y cuatro más por 43.000 euros, habiendo reintegrado únicamente 16.800 al afectado.
La acusación añade un intento frustrado de colocar 25 coches ajenos por 8.000 euros, en el que el supuesto estafador recibió 5.000 como señal, sin llegar a entregar los coches al descubrirse el engaño.
Las compañías propietarias de los automóviles ya han recuperado sus bienes y no han presentado reclamaciones. Sin embargo, los seis compradores estafados sí reclaman la indemnización establecida por la Fiscalía en concepto de responsabilidad civil.