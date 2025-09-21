Del calor a la lluvia: la Aemet adelanta cómo ‘arrancará’ la semana en Canarias

Las temperaturas tenderán a descender en Canarias este lunes, aunque en algunas zonas podrían alcanzarse todavía los 30 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La calima de días anteriores remitirá, dando paso a cielos nubosos o con intervalos de nubes, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. En el sur predominarán los cielos despejados.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 23, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 22 y 26 grados. En Valverde (El Hierro) la mínima será de 18 y la máxima de 22, y en Santa Cruz de La Palma de 19 y 24.
El viento soplará del nordeste, en general moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas, especialmente durante la tarde.
En las aguas del Archipiélago predominará también el nordeste, con fuerza 3 a 4, que aumentará a 5 o 6 al final del día, acompañado de marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Previsión por islas
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías del nordeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Máximas en descenso, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en medianías del sur y oeste. En Santa Cruz de Tenerife, temperaturas entre 23 y 28 grados.
- La Gomera: Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles en medianías. Intervalos nubosos en el resto. En San Sebastián de La Gomera, temperaturas entre 23 y 27 grados.
- La Palma: Cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles en medianías. Intervalos nubosos en el resto. En Santa Cruz de La Palma, temperaturas de 19 a 24 grados.
- El Hierro: Intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. En Valverde, temperaturas de 18 a 22 grados.
- Gran Canaria: Nuboso en el norte, con probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en medianías. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Máximas en descenso, con posibilidad de llegar a 30 grados en medianías del sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria, temperaturas de 22 a 26 grados.
- Fuerteventura: Intervalos nubosos, más despejado en el sur. Máximas en descenso, aunque podrían alcanzarse localmente los 30 grados en el sur. En Puerto del Rosario, entre 21 y 26 grados.
- Lanzarote: Intervalos nubosos, con predominio de nubes en el norte y cielos poco nubosos en el sur. Máximas en descenso. En Arrecife, temperaturas entre 22 y 28 grados.