Desvelan la última foto de Jay Slater antes de su muerte en Tenerife

La imagen, presentada durante la investigación judicial celebrada en Preston (Reino Unido), muestra al joven de 19 años sentado en el asiento trasero de un coche
El diario británico Mirror ha publicado la que se considera la última foto de Jay Slater con vida, tomada solo unas horas antes de su trágico fallecimiento en Tenerife.

La imagen, presentada durante la investigación judicial celebrada en Preston (Reino Unido), muestra al joven de 19 años sentado en el asiento trasero de un coche, sonriente, mientras era trasladado a una vivienda turística en Masca, a una hora de Playa de las Américas, donde había asistido a un festival de música.

Según el Mirror, en el asiento delantero viajaba uno de los acompañantes de Slater, mientras que al volante se encontraba Ayub Qassim, un hombre con antecedentes por tráfico de drogas que intervino en la vista judicial por videoconferencia.

Horas después de esta foto, Jay intentó regresar a pie desde la vivienda y cayó en un barranco. Su cuerpo fue hallado 29 días más tarde, en julio de 2024, en el barranco de Juan López, a varios metros de un cauce seco, junto a su mochila con el pasaporte y el móvil.

La autopsia reveló que murió por un traumatismo craneoencefálico, calificando el suceso como accidental. Durante la vista, su madre, Debbie Duncan, recordó que su hijo estaba a punto de terminar la formación como albañil y que era un joven alegre, rodeado de amigos y con gran apego a su familia.

