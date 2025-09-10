Una placa recuerda que Michael Schumacher corrió como invitado en una final de kart en Tenerife

“No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tú país”, dijo el 20 de enero de 1961 el expresidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy durante su toma de posesión.
Son muchas las personas que han repetido esta frase en diferentes ámbitos pero lo cierto es que algunas, además, la han acompañado con hechos. Es el caso de los directores del hotel Tigaiga, Enrique e Irene Talg, quienes siempre han desarrollado iniciativas para mejorar la vida de su municipio, Puerto de la Cruz.
En esta ocasión, para recordar la visita al municipio de personalidades destacadas como el expiloto de automovilismo Michael Schumacher.
Fue una mañana dando su habitual paseo cuando Enrique pasó por el lugar donde era la meta de las carreras de kart, junto al antiguo polvorín, y recordó que en una ocasión, en concreto, el 7 de diciembre de 1986, Schumacher, que ya despuntaba como una promesa del automovilismo mundial, corrió como invitado a la final del campeonato de ese año.
Fue entonces cuando pensó que era una buena idea colocar una placa que recordara ese momento y que además sirviera para reconocer a uno de los visitantes ilustres que ha tenido la ciudad, cuna del turismo en Canarias, a los que se suman, entre otros, el naturalista Alexander von Humboldt, la escritora Agatha Christi y Los Beatles.
Le comentó la idea a su hermana Irene y ambos se pusieron a trabajar aunque tardó varios meses en convertirse en realidad dado que había que tener la autorización de la familia.
La placa, obra del artista tinerfeño Felipe Hodgson y financiada por el Cabildo de Tenerife, se descubrirá mañana en la avenida José María del Campo Llarena. El acto contará con el alcalde, Leopoldo Afonso; los concejales de Turismo y Servicios Generales, Desiré Díaz y Alonso Acevedo, respectivamente, y la consejera insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné. A ellos se sumarán Hortensia Hernández, la primera mujer piloto de carreras en Canarias, y Julio Martínez, organizador del 51º Rally Overcame Isla Tenerife Histórico 2025.
“Es simplemente un recordatorio, no será un centro de peregrinación para los amantes de la Fórmula 1 pero sí un granito de arena para honrar a todos los visitantes ilustres y servirá como atractivo de cara al turismo”, señala Enrique Talg.