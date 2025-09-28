Verónica Zumalacárregui (37), periodista y presentadora: “Así vacía el turismo un país por dentro”

La periodista y presentadora Verónica Zumalacárregui compartió hace unas semanas, en una charla en San Cristóbal de La Laguna, una reflexión sobre el impacto del turismo en la identidad cultural de los países, señalando cómo la masificación puede transformar los barrios hasta vaciarlos de su esencia original.
Zumalacárregui relató su experiencia personal con Lisboa, ciudad a la que lleva viajando más de 15 años. Recordó la primera vez que recorrió la Alfama y se maravilló con sus calles estrechas y los tendederos colgando de las fachadas, símbolos de autenticidad que hoy, asegura, están desapareciendo.
“En esas mismas calles, donde antes había tendederos, ahora hay pisos turísticos, restaurantes de kebab y tiendas de souvenirs”, explicó. La periodista destacó que el paisaje urbano se ha transformado hasta el punto de que “podía estar en Lisboa, Bangkok o Buenos Aires”, perdiendo la singularidad que distinguía a cada lugar.
En su intervención, citó al antropólogo Marc Augé, quien acuñó el término “no lugares” para referirse a esos espacios despersonalizados: restaurantes fotocopiados, cadenas de ropa y hoteles idénticos que replican un mismo modelo en cualquier rincón del mundo.
Con tristeza y un sentimiento de responsabilidad, Zumalacárregui advirtió de cómo el turismo mal gestionado no solo impacta en el espacio físico, sino también en la memoria colectiva y la vida cotidiana de las comunidades locales.
En 2019, La periodista y presentadora Verónica Zumalacárregui fue galardonada en los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS por hacer la mejor labor de difusión de la gastronomía.