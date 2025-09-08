Así es la versión canaria del trend que arrasa en TikTok

El trend de TikTok con el audio de Jet2holidays se ha convertido en uno de los fenómenos virales del verano. El audio pertenece a un anuncio de la aerolínea británica Jet2 con la frase “Nothing beats a Jet2 holiday”, acompañado de la canción “Hold My Hand” de Jess Glynne.
En la plataforma, miles de usuarios lo han usado para acompañar vídeos de viajes caóticos o situaciones irónicas, en contraste con el mensaje original. La tendencia ha generado más de un millón de publicaciones y la propia compañía ha terminado por abrazar el éxito inesperado.
En Canarias, el usuario @v1soo ha lanzado una versión local del meme, adaptando el formato al estilo de la aerolínea Binter Canarias. El vídeo acumula cerca de 180.000 visualizaciones y 27.000 ‘me gusta‘, además de cientos de comentarios.
“Nada mejor que un vuelo con Binter Canarias. Eso va como vino blanco: suavito. Despeje, aterrizaje, no te enteras. Hay espacio, te dan de comer. Llama ya, reserva, que te ahorras un par de perras por cabeza en la familia. Y lo más importante: hay Tirma. Venga, cuídense. Me van por la sombrita”, dice la versión canaria del trend.
Además, el autor ha querido aclarar que “Binter Canarias no se responsabiliza en caso de que haya niebla en Los Rodeos. Búsquense la vida”, ironizando ante los problemas frecuentes de meteorología adversa que sufre el aeropuerto Tenerife Norte.
@v1soo BinterCanarias no se responsabiliza en caso de que haya niebla en los Rodeos, búsquense la vida #binter #canarias #jet2holidays #holdmyhand #disfrutona ♬ original sound – sonsalyrics
La publicación ha generado una gran respuesta entre los usuarios. La marca Tirma ha comentado la publicación alagando que esa versión supera a la original. “Nos encanta”, reconocían desde la empresa de chocolatinas.
“La versión que merecemos y no la guiri”, “Y si no hay Tirma, hay Munchitos” , “Ojalá Binter hiciera este anuncio”, “Necesitaba esta versión”, recogen algunos de los comentarios más repetidos.