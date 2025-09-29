Detenido por violencia machista a bordo de un ferry en Canarias: el capitán avisó al 112

La Policía Canaria ha detenido por violencia machista en el puerto de Morro Jable, en Fuerteventura, a un hombre que desembarcaba de un ferry procedente de Gran Canaria, después de que el capitán de la embarcación avisara al 112 de la agresión a una mujer que había cometido a bordo.
Según ha informado la Consejería, los agentes tomaron declaración a la agredida y a dos testigos de los hechos, otro pasajero y una azafata, y arrestaron al sospechoso como presunto autor de delitos de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género.
El hombre ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia en Puerto del Rosario (Fuerteventura).