violencia de gÉnero

Detenido por violencia machista a bordo de un ferry en Canarias: el capitán avisó al 112

Otro pasajero y una azafata declararon como testigos de los hechos
Detenido por violencia machista a bordo de un ferry en Canarias. DA
Detenido por violencia machista a bordo de un ferry en Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Canaria ha detenido por violencia machista en el puerto de Morro Jable, en Fuerteventura, a un hombre que desembarcaba de un ferry procedente de Gran Canaria, después de que el capitán de la embarcación avisara al 112 de la agresión a una mujer que había cometido a bordo.

Según ha informado la Consejería, los agentes tomaron declaración a la agredida y a dos testigos de los hechos, otro pasajero y una azafata, y arrestaron al sospechoso como presunto autor de delitos de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género.

  1. Herida grave una joven de Tenerife tras ser apuñalada por su pareja
  2. El 27% de las mujeres incluidas en VioGén en Canarias tiene entre 18 y 30 añosEl 27 % de las mujeres incluidas en VioGén en Canarias tiene entre 18 y 30 años

El hombre ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas