La espectacular Virgen submarina de Tenerife: pesa 800 kilos y no es visitable por cualquiera

A más de 30 metros de profundidad, en la costa sur de Tenerife, una Virgen submarina, una escultura de la Virgen del Carmen custodia en silencio los fondos marinos entre Los Cristianos y Palm-Mar. Se trata de una obra singular, apenas conocida fuera de los círculos de buceo, que se ha convertido en punto de referencia espiritual y turístico en el litoral de Arona.
La figura de la Virgen submarina, realizada en 2005 por el escultor Juan Carlos Martín Díaz, pesa entre 700 y 800 kilos y es una réplica de la imagen venerada en la parroquia de Los Cristianos. Para descenderla hasta el veril submarino fue necesario un complejo operativo en el que participaron buceadores locales y embarcaciones de apoyo. Desde entonces, permanece erguida sobre la arena, en un entorno donde también se encuentran una cruz conmemorativa y una escultura de un delfín dedicada al oceanógrafo Jacques Cousteau.
El lugar elegido no fue casual. La Virgen submarina se sitúa junto a la entrada de la conocida Cueva de los Camarones, un enclave muy frecuentado por los centros de buceo de la Isla. A su alrededor nadan meros, morenas y bancos de peces, lo que hace que la visita combine la experiencia religiosa con la riqueza biológica del fondo marino tinerfeño.
Cada verano, con motivo de las fiestas patronales, los clubes de buceo de Arona organizan una ofrenda floral submarina en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Decenas de buceadores participan en esta inmersión colectiva que mantiene viva la tradición marinera de Los Cristianos y vincula la devoción popular con la práctica deportiva.
Cómo visitar la Virgen submarina
La Virgen submarina no es accesible para el público general, ya que se encuentra a una profundidad que requiere experiencia y certificación en buceo avanzado. Para llegar a ella, lo habitual es contratar la inmersión con alguno de los numerosos centros de buceo de Los Cristianos, Las Galletas o Playa de Las Américas, que ofrecen salidas programadas hacia la Cueva del Palm-Mar.
La inmersión parte normalmente en barco desde el puerto de Los Cristianos y dura unos 20 minutos de navegación. El recorrido bajo el agua permite observar primero la entrada de la cueva, con su abundante vida marina, antes de descender hasta la plataforma donde se alza la Virgen.
Los instructores recomiendan que los buceadores cuenten con la especialidad de buceo profundo y un buen control del aire, ya que la escultura de la Virgen submarina está situada en torno a los 33 metros. Para quienes no practican submarinismo, la única manera de verla es a través de fotografías y vídeos difundidos por los centros de buceo y en redes sociales.
Un símbolo entre la fe y el mar
Convertida en símbolo del litoral sureño, la virgen submarina se ha integrado en el imaginario colectivo de la zona. Para los fieles representa un gesto de protección a pescadores y navegantes; para los amantes del mar, una estampa única donde la fe y la naturaleza se encuentran bajo las aguas del Atlántico.
Una ofrenda floral submarina rinde homenaje a la Virgen
Coincidiendo con las fiestas de Los Cristianos, la Asociación Mundo del Silencio, dedicada a la protección del entorno marino, ha llevado a cabo su ya tradicional ofrenda floral submarina a la Virgen del Carmen, figura protectora del mar y de los pescadores.
La jornada comenzó con un pequeño acto en tierra, en el que el cura párroco de Los Cristianos bendijo los ramos florales, como muestra de respeto y continuidad de las costumbres. Tras la bendición, buceadores, autoridades locales, Don José nuestro cura párroco y amigos de la Asociación se trasladaron en barco desde los puertos de Las Galletas y Los Cristianos hasta las inmediaciones de la Cueva de los Camarones (también conocida como “Cueva de Juanito”), un enclave natural situado frente al acantilado de Montaña de Guaza.
La Asociación Mundo del Silencio es una organización sin ánimo de lucro que trabaja activamente en la conservación, divulgación y protección del entorno submarino, promoviendo actividades que conectan a la ciudadanía con el mar desde una perspectiva responsable y es uno de los grandes responsables de esta curiosa ofrenda a la Virgen submarina.
Esta ofrenda submarina, ya consolidada dentro del calendario de las fiestas locales, no solo visibiliza el compromiso medioambiental de la entidad, sino que también busca reforzar los lazos históricos entre las comunidades costeras y el mar, en un entorno donde la Virgen del Carmen ha sido tradicionalmente venerada como protectora de marineros y pescadores.