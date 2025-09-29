La ausencia de torre de control en El Hierro obliga a frustrar otro aterrizaje: “Queremos un aeropuerto seguro”

El senador de El Hierro, Javier Armas, ha denunciado un nuevo episodio derivado del sistema AFIS implantado en el aeropuerto insular. En la tarde de ayer, un vuelo procedente de Gran Canaria se vio obligado a regresar a su origen tras varios intentos de aproximación fallidos, al coincidir con el horario de fin de semana en el que el aeródromo solo cuenta con servicio AFIS en lugar de torre de control.
La aeronave realizó la maniobra de aproximación larga (NDB completa), que obliga a rodear la isla hasta La Restinga y reentrar por un punto aéreo de referencia (MDA). Sin embargo, la nubosidad impidió la visibilidad necesaria para el aterrizaje, lo que forzó a los pilotos a frustrar la maniobra y retornar a Gran Canaria.
“Con torre de control, como ocurre entre semana, los pilotos podrían intentar una entrada visual desde otro punto, guiados por el controlador y aumentando las opciones de aterrizaje seguro. Pero el AFIS se limita a informar, no da instrucciones, y en condiciones de nubosidad convierte El Hierro en un aeropuerto inoperativo”, denunció la Agrupación Herreña Independiente (AHI).
El incidente provocó que decenas de pasajeros herreños tuvieran que pernoctar en Gran Canaria, siendo trasladados esta mañana primero a Tenerife y posteriormente a El Hierro. Una situación que, según la formación política, genera molestias y perjuicios constantes a los viajeros de la Isla.
“Nos preguntamos hasta cuándo vamos a seguir aguantando las desidias de AENA. Los herreños no somos ciudadanos de segunda. Queremos un aeropuerto seguro, con controladores, no un sistema AFIS que nos deja incomunicados cada fin de semana”, afirmó el presidente de AHI, Javier Armas.
La formación política reclama de nuevo la retirada del sistema AFIS y la implantación de un servicio de control aéreo permanente en el aeropuerto de El Hierro, al considerar que se trata de una cuestión de igualdad, seguridad y dignidad, y exige al Estado y a AENA una respuesta inmediata.