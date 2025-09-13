2 emergencias consecutivas en vuelos de Reino Unido a Tenerife obligan a movilizar a la Policía y a los servicios sanitarios

Los controladores aéreos han informado en su cuenta oficial en X (@Controladores) de lo ocurrido este viernes en el Aeropuerto de Tenerife Sur: dos vuelos de Reino Unido a Tenerife llegaron con incidentes serios que obligaron a movilizar tanto a la Policía como a los servicios sanitarios.
En el primero, procedente de Dublín, viajaban pasajeros conflictivos, lo que llevó a la tripulación a pedir la intervención policial nada más tocar tierra en la Isla.
Minutos después, otro avión, esta vez desde Manchester, aterrizaba con un pasajero enfermo que necesitaba asistencia médica urgente.
“Dos vuelos consecutivos llegando a Tenerife Sur. Uno de Dublín con pasajeros conflictivos cuya tripulación requiere presencia policial. El segundo, de Manchester, lleva un enfermo a bordo que necesita atención médica”, publicaron los controladores en X, subrayando que se recortaron rutas y se activaron las coordinaciones necesarias para atender ambas emergencias.