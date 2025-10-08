Lo que debes saber sobre los 95 euros que podrían restarte de la nómina en 2026, según una experta

En los últimos días, múltiples titulares han generado alarma entre los trabajadores al asegurar que, a partir de 2026, se descontarán hasta 95 euros de la nómina. Sin embargo, la realidad es muy distinta: el MEI, que ya se aplica desde 2023, apenas reduce unos pocos euros al mes el salario de la mayoría de los trabajadores, también en Canarias.
Lejos de ser un recorte drástico, los 95 euros solo corresponderían a los salarios más altos, mientras que para la gran mayoría de asalariados la deducción es mínima y prácticamente imperceptible en la nómina. Esta confusión surge por “malentendidos en los cálculos y titulares sensacionalistas que no reflejan la contribución real y progresiva que garantiza la sostenibilidad de las pensiones futuras”.
El MEI: un mecanismo de sostenibilidad
El MEI es una cotización adicional introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, destinada a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población y el incremento de jubilaciones de la generación del baby boom.
Sara González, experta en empleo y CEO de The Cornerstone Talent, aclara: “El MEI es un mecanismo de equidad intergeneracional que se aplica de manera progresiva y transparente. Para la mayoría de los trabajadores, la deducción mensual es mínima y no supone un recorte significativo de su salario”.
Desde su implementación en 2023, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha aumentado progresivamente su tipo de cotización: en 2023 fue del 0,60%, de los cuales el 0,50% correspondió a la empresa y el 0,10% al trabajador; en 2024 se elevó al 0,70% (0,58% empresa y 0,12% trabajador); en 2025 alcanza el 0,80% (0,67% empresa y 0,13% trabajador), y en 2026 llegará al 0,90% (0,75% empresa y 0,15% trabajador).
Para un trabajador con un salario bruto anual de 28.000 euros, la deducción mensual sería de aproximadamente 3,50 euros. Incluso para quienes coticen por la base máxima de 63.180 euros anuales, la reducción mensual sería de unos 7,90 euros, muy lejos de los 95 euros que algunos titulares sugieren.
Impacto específico en Canarias
En Canarias, los salarios medios son más bajos que en otras regiones de España, lo que hace que la deducción proporcional sea todavía menos significativa. Según datos recientes, el salario nominal medio en las islas se sitúa en 1.668 euros mensuales, uno de los más bajos del país.
“Para los trabajadores canarios, esta deducción es prácticamente simbólica. No altera significativamente el ingreso neto, pero sí contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo”, apunta González.
Consideraciones para autónomos
Los trabajadores por cuenta propia también están sujetos al MEI desde 2023, con una aportación proporcional a su base de cotización. Al igual que los asalariados, la carga económica es mínima y no representa un recorte relevante de su capacidad de ingresos.
“El MEI refuerza el sistema de pensiones sin comprometer significativamente el salario neto de los trabajadores actuales. Es una contribución pequeña pero necesaria para proteger a las generaciones futuras”, según Sará González.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional no debe interpretarse como un recorte drástico de salarios. Su aplicación es progresiva, transparente y de bajo impacto, diseñada para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para la gran mayoría de trabajadores, tanto en la península como en Canarias, la deducción mensual apenas supera unos pocos euros.
En definitiva, según esta experta, “los titulares que anuncian descuentos de 95 euros en la nómina son una interpretación errónea de la realidad, mientras que la aplicación real del MEI es modesta y proporcional”.