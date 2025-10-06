La Aemet activa nuevos avisos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Esta nueva situación entrará en vigor el miércoles, según precisa la Aemet.
Este lunes, se prevén Intervalos nubosos en el norte de las Islas, principalmente a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado.
Las temperaturas presentan pocos cambios o irán en ligero descenso.
El viento soplará del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en los extremos sudeste y noroeste de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.
Martes
De cara al martes, el cielo estará nuboso en el norte con apertura de claros durante la primera mitad del día u horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Probable calima ligera en altura en las islas orientales.
El viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en El Paso en La Palma, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.
Miércoles
La previsión para el miércoles indica que en el norte de las islas montañosas habrá intervalos nubosos con cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. Probable calima ligera en altura.
Las temperaturas presentarán pocos cambios o irán en ligero ascenso.
Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día.