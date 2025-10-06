el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes: así queda la situación en cada isla

Las temperaturas no sufrirán cambios, salvo ligeros descensos, que serán más acusados en zonas altas
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos ocasionales en la vertiente sur durante el día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el norte, por su parte, se prevén cielos nubosos, que tenderán a intervalos durante el día.

Las temperaturas no sufrirán cambios, salvo ligeros descensos, que serán más acusados en zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En cumbres centrales, soplará moderado del noroeste durante la madrugada, tendiendo a flojo de dirección variable.

En costas del oeste, por su parte, predominarán las brisas.

La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas

La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este lunes, 6 de octubre de 2025, indica que en el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos con cielos nubosos a primeras y últimas horas; y en el resto estará poco nuboso o despejado.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos en general con intervalos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, según ha informado la Aemet.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso y en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en extremos sudeste y noroeste.

