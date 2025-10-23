Cielos encapotados en Canarias: la Aemet explica qué ocurrirá con el tiempo este jueves

La previsión meteorológica para este jueves, 23 de octubre, indica que habrá intervalos nubosos en el norte, que serán más compactos en el nordeste, abriendo a claros durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, los cielos se presentarán poco nubosos, que aumentarán a nubosos en zonas de interior de la vertiente sur tras el mediodía. En cumbres centrales, estará despejado.
Además, no se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de componente norte flojo, en general, algo más intenso en el sureste.
El tiempo en la provincia oriental
En cuanto a la provincia de Las Palmas indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria con apertura de claros durante las horas centrales, mientras que en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso en general, salvo por algún intervalo en el sur durante la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, más compactos en el oeste, que tenderán a poco nuboso durante las horas centrales.
Las temperaturas estarán con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará de componente norte flojo a moderado, algo más intenso en los extremos sureste y noroeste.