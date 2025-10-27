La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes

El Archipiélago encara el inicio de semana con un ligero ascenso de las temperaturas y con la posibilidad de rachas de viento muy fuertes en zonas altas de Tenerife a partir de la tarde. Así lo detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualización para este lunes, 27 de octubre.
Aunque no se han activado avisos meteorológicos, la predicción apunta a un tiempo cambiante. Los cielos se mantendrán con intervalos nubosos, sin descartar nubosidad de evolución en las vertientes este de las Islas de mayor relieve conforme avance la jornada.
El viento será protagonista, especialmente en Tenerife. Se espera un componente oeste flojo, más intenso en zonas de la provincia occidental y predominando el régimen de brisas en las islas orientales.
En las cumbres centrales de Tenerife, soplará moderado a fuerte, con probables rachas localmente muy fuertes al final del día.
Las capitales insulares registrarán una ligera subida, con 27 grados de máxima en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de 26 grados en Las Palmas.
Este repunte térmico será más notable en medianías y zonas de interior, donde el ambiente se volverá más cálido respecto a jornadas anteriores.