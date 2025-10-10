La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 10 de octubre de 2025, una jornada tranquila en Canarias, sin fenómenos meteorológicos significativos.
El tiempo estará marcado por los intervalos nubosos en el norte de las Islas, especialmente a primeras y últimas horas del día, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o experimentarán un ligero descenso, más apreciable en las zonas de interior de las islas montañosas.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 21 y los 27 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, sobre todo durante la madrugada.
En las cumbres, el viento será flojo y de componente norte, lo que contribuirá a una sensación térmica más suave en esas zonas.