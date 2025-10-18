tenerife

La niebla complica la operativa en el aeropuerto Tenerife Norte y obliga a desviar varios vuelos

Siete aviones fueron derivados a Tenerife Sur y uno regresó a Gran Canaria por la baja visibilidad en el Norte de la Isla
La niebla complica la operativa en el aeropuerto Tenerife Norte y obliga a desviar varios vuelos. Fran Pallero (archivo)
Un banco de niebla ha afectado este sábado al Aeropuerto de Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna (Los Rodeos), provocando problemas de visibilidad que han afectado a la operativa aérea durante la tarde, según ha confirmado AENA Canarias.

A las 17.30 horas, la entidad informó de siete vuelos desviados al Aeropuerto de Tenerife Sur–Reina Sofía, además de una aeronave procedente de Gran Canaria que tuvo que regresar a su punto de origen al no poder aterrizar en la pista norte.

Tras varias horas de restricciones, se abrió una ventana de visibilidad que permitió la entrada del vuelo de Madrid operado por Iberia Express y de un Binter procedente de El Hierro.

En ese mismo intervalo, también pudieron despegar un vuelo interinsular de Binter con destino a La Palma y un Vueling rumbo a Sevilla, según fuentes aeroportuarias.

