Alicia Silva: “Canarias debe dotar mayor inversión en la prevención de la salud mental”

El Día Mundial de la Salud Mental es una jornada para visibilizar la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional. En Canarias, la situación presenta grandes desafíos. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2023, revela que el 52% de la población de las islas experimenta algún problema de salud mental, frente al 34% registrado en el resto de España. El más frecuente es la ansiedad, que se detecta el doble en mujeres que en hombres y cuya incidencia se ha duplicado en menores de 25 años en 10 años. Además, una sanidad pública “colapsada y sin recursos” para afrontar estos trastornos.
La vulnerabilidad se ve acentuada por las problemáticas sociales y económicas, con el 31,2% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el modelo de desarrollo, problemas de escasez de vivienda, gentrificación, presión turística, crisis migratoria, etc., sumados a la epidemia de la Covid o la erupción en La Palma.
Alicia Silva, directora general de AFES Salud Mental, recordó que “alrededor del 27% de la población en Canarias tiene un problema de salud mental” por lo que solicitó a la administración un compromiso real, “que las palabras se cumplan en hechos”, dotar de “más profesionales especializados, recursos accesibles y reducir las listas de espera” en consultas sanitarias, más inversión en materia de prevención, avanzar en la normativa de Salud Mental, garantizar los derechos de personas con trastornos de salud mental, la participación del movimiento asociativo en la toma de decisiones, y reforzar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios para garantizar una atención integral, así como poner en foco en educación o empleo.
El SCS realizó 335.000 consultas especializadas, lo que supone un incremento de casi 17.000 atenciones con respecto a 2023, sin embargo, todavía hay muchas personas que no reciben tratamiento o no es adecuado. Según datos de la Federación de Salud Mental de Canarias, 31.617 personas fueron atendidas en 2024 a las Unidades de salud mental (16.898 mujeres, el 53,4% y 14.719 hombres, el 46,5%) y por edad, 5.979 son menores de 18 años, el 19% de los atendidos. De los 31.600 solo el 7% ha podido acceder a algún recurso sociosanitario, entre ellos alojativos (viviendas supervisadas o residencias) a recursos de atención diurna, de rehabilitación psicosocial, de tipo ocupacional, recursos de promoción de la autonomía personal…, son 2.243 plazas públicas del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social y de personal de la Consejería de Sanidad, que son insuficientes para una demanda 14 veces superior, incluso en El Hierro no hay ninguna, y la mayoría de titularidad o gestión del tercer sector.
Reivindicaciones
Las principales reivindicaciones del colectivo en Canarias son, por un lado “una mayor inversión en materia de prevención, destinada sobre todo a la población joven”, y ahí tiene que entrar la Consejería de Educación, la de Sanidad y la de Bienestar Social; además de “contar con la alianza de las organizaciones”. Por otro lado, hay que aumentar los profesionales sanitarios, para equipararnos a las ratios recomendadas por la OMS. “Se estima que debemos tener 18 psicólogos cada 100.000 habitantes, y solo hay 5,71; 34 trabajadores sociales y hay poco más de dos; entorno a 23 enfermeros especializados en Salud Mental y solo hay 14, mientras que hay 8 psiquiatras cuando deberían ser 10.
La directora general de AFES también pidió a Bienestar Social contar con “líneas específicas de financiación estable para poner en marcha los recursos de atención para la recuperación en salud mental”, bien creando más plazas o nuevas líneas para atender la población joven (sin recursos específicos), para la población mayor “que al envejecer se queda sin una atención especializada”, y para personas con mayor vulnerabilidad (como víctimas de violencia de género, personas sin hogar, privadas de libertad o migrantes).
También pidió la revisión de los costes, ya que en los recursos residenciales es insuficiente “como mínimo debe aumentar un 30%” y contemplar la salud mental en Discapacidad.
Silva: “Exigimos eliminar las contenciones y garantizar los derechos”
La directora general de AFES afirmó que “el entorno te puede llevar a enfermar, pero también te recupera si es favorecedor”. En este sentido reivindicó “una coordinación efectiva” entre los ámbitos social, sanitario, de empleo y educación por parte de las Administraciones. “La clave en la recuperación de las personas no solo está en la parte sanitaria, hay que valorar todas las acciones que se hacen desde el ámbito de lo social, lo relacional, de las condiciones de vida, de vivienda, de empleo, las relaciones sociales y otros apoyos, pues si no es así la recuperación no es posible”.
En la parte sanitaria, Alicia Silva recalcó que “tiene que ser la adecuada y actualmente los recursos son insuficientes”. Ante la excesiva prescripción farmacológica, afirmó que “no es la respuesta a la recuperación, debe ser mínima”.
Reclamó “noticias” sobre el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023, crear una Ley Autonómica de salud mental, y un protocolo que “elimine las contenciones (mecánicas y químicas) de manera indiscriminada en Urgencias hospitalarias por falta de medios (personal y espacio) -la OMS la considera tortura-, y garantizar que los ingresos involuntarios no vulneren los derechos de estas personas. Exigió a Sanidad dotar de profesionales especializados para valorar el grado de Discapacidad y “otras ayudas estables para atender a usuarios dependientes”.
Candelaria: “Me he sentido apoyada para cambiar mi vida, todavía puedo aportar muchas cosas”
AFES Salud Mental crea oportunidades de empleo favoreciendo la integración laboral y social. Los trastornos psíquicos están estrechamente vinculados al trabajo precario, la exclusión, la discriminación por razón de sexo, el deterioro de la salud física y mental o las violaciones de derechos.
Los datos revelan que mientras la tasa media de empleo de todos los tipos de discapacidad es del 28,5%, la tasa de discapacidad psicosocial registra el 19% al arrastrar una carga de prejuicios y estereotipos, desconocimiento, falta de confianza y otras dificultades que frenan su acceso laboral.
El programa de empleo de AFES Salud Mental atendió a 342 personas en 2024 en Tenerife, de las cuales 178 eran hombres (el 52%) y 164 mujeres (el 47%). En total se logró la contratación de 85 personas usuarias, se propicio la firma de 144 contratos por sus usuarios y se impulsó la cualificación profesional de 89 participantes.
AFES ha puesto en marcha varios proyectos innovadores que contribuirán a mejorar la empleabilidad de las personas con algún diagnóstico psiquiátrico. Se trata de ConTrabajo 3, 4 y 5 Cuerdas: itinerarios de empleo con apoyo en salud mental que se desarrollan entre 2025 y 2027 en la zonas metropolitana y municipios cercanos, en el norte y en el sur de Tenerife, además de Atenea, talento sin etiquetas: sensibilización en empleo, igualdad y salud mental, que ha empoderado a más de 80 mujeres en 2024.
A su vez se proporciona un Acompañamiento para el desarrollo personal y profesional en salud mental, que combina apoyo emocional, formación especializada e itinerarios de inserción que respondan a sus expectativas y metas.
Candelaria, una de las participantes en el programa ConTrabajo 5 Cuerdas en el sur de Tenerife, señaló que “he progresado mucho, me he sentido apoyada para cambiar muchas cosas” en mi vida. Sin trabajo desde el 2018, para ella la experiencia trabajando como acompañante de transporte escolar “ha supuesto un antes y un después”. “A mis 60 años, siento que todavía puedo aportar” y animó a otras personas “a buscar la ayuda que necesiten”, destacó.
Durante el proceso, destacó la intervención individualizada de la iniciativa por parte de la preparadora laboral y los talleres grupales, en los que ha compartido aprendizajes, superado barreras y encontrado acompañamiento en sus compañeras. La empresa le ha transmitido a Candelaria que contarán con ella y su profesionalidad para cubrir futuras vacantes. Mientras tanto, aseguró que tras ese trabajo “se siente empoderada” y con las herramientas suficientes para “seguir buscando empleo por mí misma”.
Por su parte, Damián, participante en el programa ConTrabajo 4 Cuerdas en el norte de Tenerife destacó que “me han apoyado mucho en la búsqueda de empleo y me han informado de ofertas que realmente me interesaban”. Gracias a los talleres de habilidades y el entrenamiento “me sentí más seguro durante las entrevistas y así conseguí trabajo”. Este éxito “me ha dado más confianza”, ahora “me expreso y me relaciono mejor, y paso más tiempo fuera de casa”.