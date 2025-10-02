Fallece Ángeles Alonso Español, editora del sello canario Baile del Sol

El sello canario Baile del Sol anunció este miércoles el fallecimiento de Ángeles Alonso Español, editora, gestora cultural y “figura clave en el desarrollo del sector editorial en Canarias”.
La editorial puso de relieve que su cofundadora dedicó más de 30 años a la promoción de voces literarias diversas, “apostando por autores emergentes y por una literatura sin fronteras”.
Bajo su dirección, Baile del Sol se convirtió en un puente entre continentes, con especial énfasis en la literatura africana.
Ángeles Alonso fue presidenta del SILA (Salón Internacional del Libro Africano), celebrado en Tenerife, donde impulsó el diálogo intercultural y la visibilidad de las letras africanas.
También fue promotora de la primera asociación de editores de Canarias, contribuyendo a la profesionalización del sector editorial en las Islas. “Su legado es el de una mujer comprometida con la cultura, la diversidad y la palabra escrita”.