ASG exige al Gobierno claridad con las listas de espera del SCS

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento canario, Jesús Ramos, reclamó en la última Comisión de Sanidad “mayor transparencia y claridad en el tratamiento de los datos sobre listas de espera del Servicio Canario de Salud (SCS)”.
En su intervención, durante la comparecencia en la Cámara autonómica del director del SCS, Adasat Goya, el diputado gomero solicitó explicaciones detalladas sobre los criterios utilizados en la contabilización de pacientes, especialmente en lo que se refiere a la diferenciación entre listas estructurales y no estructurales, planteando dudas, además, sobre las desigualdades detectadas entre provincias.
“Cuando hablamos de listas de espera, no lo hacemos de números, sino de personas que están pendientes de una operación o de una consulta. Por eso, resulta fundamental garantizar claridad y transparencia en la información que se les transmite”, afirmó.
El diputado de ASG se refirió al Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, que obliga a la actualización semestral de estos datos, y preguntó si el criterio actual de trabajo ha variado respecto al utilizado anteriormente, dado que “los datos siguen siendo aportados por los mismos empleados públicos que antes”.
En este sentido, solicitó que se aclare si se han introducido órdenes nuevas o procedimientos distintos para el registro de la información. Ramos también cuestionó la exclusión de las llamadas “listas no estructurales” del sistema público de información, una práctica que, si bien no está contemplada en el real decreto, podría contribuir –a su juicio– a disipar dudas ciudadanas. “Tal vez si se contabilizara esta lista no estructural en el sistema, ganaríamos en transparencia y se reduciría la incertidumbre de los pacientes”, añadió.
Uno de los puntos que centró la intervención del portavoz adjunto de ASG fue la situación de los pacientes que son derivados a listas no estructurales. “Consideramos fundamental saber qué relación se mantiene con esos pacientes y cómo se les
informa de su posible reincorporación a la lista de espera. No podemos permitir que la ciudadanía se enfrente a esta situación sin una comunicación clara”, remarcó.
Ramos también llamó la atención sobre las diferencias detectadas entre provincias en los tiempos de espera. Según los datos analizados, las cifras son mayores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. “¿Se trata de criterios médicos, de diferencias en la gestión o de otras causas? Sería importante aclararlo”, señaló con ironía.