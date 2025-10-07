Astroturismo en Canarias: los mejores lugares de las Islas para ver las estrellas

El astroturismo o turismo astronómico gana adeptos en los últimos tiempos. Se trata de una forma de hacer turismo sostenible, respetando los parajes naturales para todos aquellos amantes de la astronomía, ya sea con fines científicos, creativos o culturales.
El astroturismo busca atraer a un público que busca vivir la naturaleza de noche y alejarse de la contaminación lumínica y de las grandes aglomeraciones.
El astroturismo nace en Canarias
El término astroturismo empezó a consolidarse alrededor de 2003, cuando la UNESCO lanzó una iniciativa dedicada al patrimonio astronómico mundial. A partir de ahí, distintas entidades —con especial protagonismo de la isla de La Palma y de Chile— impulsaron el turismo de observación del cielo como un recurso turístico.
A partir de ese momento, el astroturismo creció a gran velocidad, consolidándose como término y como actividad productiva. Aunque en España todavía carece de regulación propia, empiezan a aparecer iniciativas empresariales y perfiles profesionales orientados a la observación del cielo.
La Ley del Cielo de Canarias (Ley 31/1988) limita la contaminación lumínica, regula el tráfico aéreo y controla las emisiones radioeléctricas para garantizar una óptima visibilidad de las estrellas.
Otoño, la mejor época para mirar al cielo
Según la startup italiana Freedome, el otoño se ha consolidado como la mejor temporada del año para la práctica del astroturismo en España. Las noches más largas y nítidas, junto con temperaturas aún suaves, ofrecen condiciones óptimas para la observación.
El calendario astronómico de esta estación incluye fenómenos destacados como las Dracónidas (a principios de octubre) o las Oriónidas (a finales de mes), perfectos para planificar experiencias de observación.
Los mejores lugares de las Islas para hacerlo
Observatorio del Teide (Tenerife). Ubicado a 2.390 metros de altitud, este observatorio es uno de los más importantes del mundo. Ofrece visitas guiadas en las que puedes conocer los telescopios solares y disfrutar de una sesión de observación nocturna. Además, el Parque Nacional del Teide está considerado uno de los mejores lugares del planeta para ver estrellas.
Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). Este observatorio, situado en la cumbre de La Palma a más de 2.400 metros de altitud, alberga telescopios de última generación utilizados por científicos de todo el mundo. Desde su mirador se pueden contemplar las estrellas sin necesidad de equipos profesionales.
Mirador del Morro Velosa (Fuerteventura). Fuerteventura es una Reserva Starlight y ofrece numerosos miradores ideales para la observación astronómica. El Morro Velosa, situado en el Parque Natural de Betancuria, es un punto perfecto para disfrutar de la Vía Láctea.
Mirador de la Peña (El Hierro). Diseñado por el arquitecto César Manrique, este mirador no solo ofrece unas vistas impresionantes del océano Atlántico, sino que también es un lugar ideal para observar estrellas gracias a la baja contaminación lumínica de la isla. La zona del Faro de Orchilla es otro de los lugares destacados en la isla para el astroturismo.
Llanos de Garañón (Gran Canaria). En el corazón de la isla, a más de 1.700 metros de altitud, este enclave es perfecto para observar el cielo nocturno. Aquí se organizan actividades de astroturismo y sesiones de observación con telescopios.
Consejos para hacer astroturismo
Según la web Futurismo Canarias, cinco sencillos pasos te permitirán disfrutar de una experiencia única contemplando el firmamento de las Islas.
Elige noches sin luna: La claridad de la luna puede opacar las estrellas, por lo que conviene consultar el calendario lunar antes de organizar tu salida.
Busca lugares alejados de la ciudad: La contaminación lumínica es el gran enemigo de la observación astronómica. Acudir a miradores o espacios elevados en entornos naturales mejora la experiencia.
Abrígate bien: Aunque el Archipiélago goza de temperaturas suaves, en las cumbres y zonas altas la sensación térmica desciende notablemente al caer la noche.
Utiliza una linterna con luz roja: Este tipo de iluminación permite orientarse sin perder la adaptación visual a la oscuridad.
Apóyate en apps de astronomía: Herramientas como SkyView, Star Walk o Stellarium facilitan reconocer constelaciones y localizar planetas en tiempo real.