Multas por tirar mal la basura, pintar grafitisy entrar con un perro a un jardín en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, ha impuesto cinco sanciones a ciudadanos por incumplimiento de las ordenanzas de Gestión de Residuos y Limpieza de Espacios Públicos y Protección y Tenencia Animal, respectivamente. El total de las multas asciende a 3.300 euros.
La primera de las infracciones, con una sanción de 2.000 euros, se produjo el pasado 10 de enero, cuando a las 22.47 horas el servicio de inspección nocturno de la empresa de limpieza municipal Valoriza detectó que un comercio de la calle El Pilar depositaba una bolsa de residuos por fuera de la isla ecológica más cercana al negocio.
El informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, especifica que las bolsas halladas contenían residuos mezclados, sin separar, y que fueron depositadas fuera de horario y estando el contenedor vacío, hechos tipificados en la ordenanza municipal como grave.
El segundo de los expedientes sancionadores, con una multa de 400 euros, tuvo lugar el 12 de abril, cuando la Policía Local atendió varias denuncias ciudadanas que alertaban de que un vecino se encontraba en el parque Don Quijote con un perro dentro de una zona ajardinada, lo cual está prohibido en la normativa de Protección y Tenencia de Animales. Se trata de una infracción grave al suponer un peligro para la seguridad del propio animal, además de que en zonas de recreo infantil, no acotadas y parterres de parques y jardines todos los animales tienen prohibido su acceso.
La sanción fue fijada en 500 euros, pero el dueño del can presentó alegaciones, asegurando que los hechos denunciados no encajaban ni se tipificaban en la citada ordenanza municipal, además de que no se había creado un peligro para la seguridad del animal, personas o entorno. Objeciones que fueron en parte estimadas y, por lo tanto, se rebajó la sanción en 100 euros.
La tercera infracción sucedió el 30 de abril, con una multa de 750 euros a una joven, por actos vandálicos. Los hechos ocurrieron cuando la empresa pública Metropolitano informó al Cecoes de que varias personas estaban realizando grafitis en el muro del puente Zurita. Al personarse los agentes municipales en el lugar identificaron a una joven encapuchada con varios espray, que le fueron incautados, mientras que detectaron a otras dos personas en la plataforma del tranvía como causantes del resto de pintadas, lo que pudo comprobarse gracias a las videocámaras. A la sanción de 750 euros impuesta a la joven, se le suma otra de 217 euros en concepto de indemnización por daños irreparables y perjuicios causados.