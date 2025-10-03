Bermúdez pide dinero al Gobierno para la zona de recarga de guaguas en Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha pedido al Gobierno de Canarias ayuda para financiar una zona de recargas eléctricas para guaguas urbanas en el solar situado frente al Intercambiador. El regidor realizó esta petición el pasado lunes a la directora general de Transportes del Ejecutivo, María Fernández, con quien se reunió para abordar las alegaciones aprobadas en la Junta de Gobierno al borrador del anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible de Canarias.
Bermúdez indicó que “queremos poner cargadores para las once nuevas guaguas eléctricas que tenemos y las 65 que van a venir. Por este motivo, debemos habilitar una parcela de uso para transporte urbano, un proyecto que supone unos de cinco millones de euros, que es lo que implica traer la acometida desde bastante lejos, algo que la directora regional se comprometió a analizar y estudiar”.
El alcalde, junto la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, y la directora del área, Ofelia Manjón, también expresó otros asuntos de interés para la capital a raíz del anteproyecto de Movilidad Sostenible, en especial los que hacen referencia a la legislación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC o Uber), así como la puesta en marcha del Centro de Control del Tráfico.
Bermúdez dijo que “la directora regional se mostró muy atenta a las alegaciones al borrador de anteproyecto que hemos aprobado en la Junta de Gobierno” y añadió que “por este motivo, una de las consideraciones previas a destacar la colaboración interadministrativa, que permitirá que la nueva ley, que ahora mismo se encuentra está dando los primeros pasos de consulta, disponga de un amplio consenso para que sea factible su aplicación adecuándose a las especificidades de las Islas y los municipios”.
Por su parte, Evelyn Alonso aseguró que “es necesaria la simplificación de los trámites para aprobar los planes de movilidad urbana sostenibles, que se erigen como instrumentos de estrategia de movilidad que aprueban los gobiernos locales. A partir de ahí tiene que complementarse con los requisitos que solicitan otras instituciones, sobre todo la Unión Europea, para poder ser receptores de los fondos requeridos”.
“Por lo tanto es necesario que se agilice y simplifique la redacción y aprobación del Plan de Municipal Urbano Sostenible, además de tener en cuenta a Santa Cruz para las futuras infraestructuras, incluida la Red Transeuropea del Transporte, ya que el Ayuntamiento tiene obligaciones con corredores europeos”, añadió.
El alcalde insistió en que “estamos obligados por Europa a disponer de centros de movilidad de ámbito supramunicipal, como es el caso del puerto o el intercambiador. Debe existir apoyo por parte de los cabildos y del Gobierno de Canarias para la integración en ese nivel de movilidad de esos centros con respecto al ámbito municipal”.
Uber
En la reunión se trató la modificación de la ley de ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, “aprobada en agosto y en la que se clarifica, entre otras, la situación de los VTC o Uber y otras compañías”, apuntó el alcalde, que entiende que “en esta nueva ley se aclara que las competencias son insulares y que en cualquier caso para su autorización debe haber un nuevo informe, a nivel insular primero, donde se posibiliten esas licencias basadas en conceptos de medio ambiente, de tráfico o de congestión de las vías. La directora general apuntó que “las VTC operan a nivel regional, aunque desde los municipios, si fuera solo local, tendríamos que solicitar al Ayuntamiento ese análisis medioambiental”. No obstante, “durante dos años las licencias van a estar suspendidas porque la ley no lo permite”.