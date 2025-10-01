Vuelven los Bonos Consumo a Granadilla: pagas 10 euros y gastas el doble

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), cuya responsable es Carmen Delia Mesa Cabrera, impulsa la segunda edición de la campaña ‘Yo compro en Granadilla de Abona – Bonos Consumo 2025’, con el objetivo de fomentar el consumo en los establecimientos del municipio y apoyar al tejido empresarial local.
La adquisición de los bonos ya están disponibles a partir de este 1 de octubre a través de la web www.yocomproengranadilla.com, donde también se podrá consultar el listado de establecimientos participantes y el saldo disponible de cada negocio, cuyo límite máximo de canje será de 4.500 euros. La campaña permanecerá activa hasta el 30 de noviembre de 2025.
El alcalde, José Domingo Regalado, subraya que “esta iniciativa no solo representa un importante apoyo económico para nuestras familias, que pueden beneficiarse de un ahorro del 50% en sus compras, sino que también constituye un impulso esencial para el comercio local, generando un efecto multiplicador en la economía del municipio. Esta medida es una herramienta eficaz para dinamizar la actividad comercial, fortalecer el tejido productivo y promover que el consumo se quede en Granadilla de Abona”.
La concejala responsable del área, Carmen Delia Mesa Cabrera, destaca que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona reafirma su compromiso con el desarrollo económico local y con el bienestar de la ciudadanía, apostando por iniciativas que fomenten la cooperación entre administración, empresas y consumidores.
En esta nueva edición, la iniciativa contempla la puesta en circulación de 18.300 bonos, con un importe total de 366.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento financia la mitad, es decir, 183.000 euros. Cada ciudadano podrá adquirir hasta 10 bonos, con un valor nominal de 20 euros cada uno. El consumidor abonará únicamente 10 euros, mientras que los otros 10 euros serán subvencionados por la corporación municipal, lo que supone un ahorro directo del 50% para las familias y un incentivo económico para los comercios locales.
Algunos de los establecimientos adheridos
En la edición 2025 de los Bonos Consumo, ya se han sumado más de 120 comercios de diferentes sectores en el municipio, ofreciendo a la ciudadanía una amplia variedad de opciones para realizar sus compras con descuentos directos. Entre los establecimientos adheridos se encuentran: Imagen Amary Crianza, Los Siete Ositos, Dunas Modas y Complementos, Academia y Centro de Belleza Tatiana GR, Félix Díaz Creaciones, Herbolario Los Tilos, Mendoza Hogar, La Burra de Mi Abuelo, Óptica Vamos Aver, Pastelería La Canela, Calzados Ebano, Carnicería Rivher, Sametria Alternativa Jewelry & Clothing, Tierra Animal, Bazaar Reina, Lilove Modas, Perfumería Estivaliz, Electroinformática T-Can, Camacho Radio-TV, Deportes Cronos San Isidro, Congelados Alba, Herbolario Médano, Centro Estética Magnolia Glez, Ferretería Mencey, Óptica Sedano, Sofía Lencería, entre otros.
El plazo de inscripción para nuevos comercios se mantendrá abierto durante todo el desarrollo de la campaña, a través de la web yocomproengranadilla.com/alta-comercio