El fallo mundial en Amazon Web Services provoca problemas si vas a ir a un aeropuerto

No podrás usar tu tarjeta bancaria en los aparcamientos, anuncia Aena
Aena ha avisado de que no es posible pagar con tarjeta en los aparcamientos de sus aeropuertos con motivo de la caída mundial de los servidores de Amazon Web Services (AWS), según un mensaje en redes sociales.

En concreto, la compañía tecnológica ha notificado este lunes un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes, inicialmente vinculadas a la región estadounidense US-EAST-1.

Sin embargo, posteriormente, también se han identificado problemas del proveedor de servicios en varias regiones a nivel global, entre las que se incluye España.

Desde Amazon ha aclarado que están trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y, por tanto, de las empresas que utilizan su infraestructura. En su actualización más reciente del caso, se están aplicando medidas de mitigación y están observando “señales significativas de recuperación”.

