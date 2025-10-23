Así es el caldo de algas: el superalimento creado en Canarias, que solo podrás comer en las Islas ideal para veganos

El Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la empresa Ecolagen presentarán el 31 de octubre el primer caldo de algas que han desarrollado tras estudiar durante años su potencial nutricional.
El caldo de algas se comercializará en exclusiva en Canarias durante sus primeros meses a la venta, antes de que se produzca su lanzamiento en el resto de España, previsto para diciembre, han informado este miércoles ambas entidades en un comunicado conjunto.
“El producto es el resultado de un proyecto de investigación que tiene como resultado más inmediato sacar el conocimiento científico del laboratorio y convertirlo en un alimento real que cualquier persona puede comprar y consumir”, han explicado.
El caldo de algas y sus propiedades
La empresa canaria Ecolagen y el Banco Español de Algas (BEA), centro de referencia en biotecnología marina, han detallado que, tras años de trabajo sobre las propiedades nutricionales de las algas, han logrado “un producto concreto que amplía las opciones disponibles para quienes buscan alternativas vegetales, saludables y sostenibles”.
“Esta formulación abre una puerta al desarrollo de productos con alto interés nutricional y menor impacto ambiental, en un contexto de sobreexplotación de los recursos marinos y terrestres, y ante la demanda nutricional de una población en constante crecimiento”, han señalado, para después subrayar que “las algas representan una base prometedora por sus posibilidades como fuente potencial de proteínas de alta calidad”.
El proyecto se puso en marcha con el objetivo de evaluar la eficiencia del uso de algas para elaborar un producto vegetal con una cantidad de aminoácidos esenciales comparable al de los caldos de origen animal.
El caldo combina las algas ulva, nori y espirulina con legumbres de alta digestibilidad y hortalizas, sin presencia de aditivos ni conservantes.
Se trata de una formulación que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de alternativas vegetales en un mercado cada vez más sensible a los criterios de bienestar animal y el mantenimiento de un estilo de vida saludable, a lo que se añade el compromiso con el cuidado medioambiental, indica la nota.