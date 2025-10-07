Calor sofocante y calima en Canarias: los lugares en los que más lo sufrirán mañana

La previsión del tiempo en Canarias para mañana indica que estará poco nuboso con intervalos en el norte, con calima ligera en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso en medianías y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, amainando durante la mañana, y en cumbres, viento flojo de componente este.
En el norte de Gran Canaria estará nuboso con apertura de claros durante las horas centrales; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso a despejado. Además se espera calima ligera, afectando principalmente a zonas de cumbre. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas; se espera calima ligera en altura.
Las temperaturas experimentarán ligero ascenso, que será moderado en medianías al sur y oeste, donde se alcanzarán los 30ºC en amplias zonas, sin descartar llegar localmente a los 34ºC; y en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en litorales del sureste y noroeste, amainando a partir del mediodía; mientras en cumbres el viento será moderado de componente este.