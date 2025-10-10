El cambio que ha llegado a las transferencias bancarias desde el 9 de octubre y que nos afecta a todos

Desde el 9 de octubre de 2025 ha entrado en vigor una normativa europea que modificará el sistema de transferencias bancarias en el espacio SEPA. Desde esa fecha, los bancos estarán obligados a comprobar que el nombre del beneficiario coincida con el IBAN antes de autorizar el envío de dinero, una medida pensada para reforzar la seguridad y frenar el auge de los fraudes electrónicos.
Hasta ahora, las transferencias se ejecutaban únicamente con el número de cuenta, sin verificar el titular. Con el nuevo procedimiento, el sistema identificará tres escenarios: coincidencia total, coincidencia parcial o ausencia de coincidencia. En los dos últimos supuestos, el cliente recibirá un aviso y tendrá la posibilidad de continuar bajo su propia responsabilidad.
Esta verificación se aplicará tanto a las transferencias estándar como a las instantáneas y será obligatoria en todos los países que utilizan el sistema SEPA. Las órdenes permanentes creadas con anterioridad al 9 de octubre podrían quedar excluidas, aunque las entidades deberán informar de forma clara a los usuarios. En caso de que un error se deba al banco o a un fallo técnico, la entidad tendrá la obligación de reembolsar al cliente.
Cambios en las transferencias bancarias
El cambio normativo en las transferencias bancarias responde a la proliferación de estafas conocidas como “man-in-the-middle”, en las que delincuentes interceptan facturas o comunicaciones legítimas y sustituyen el IBAN real por el suyo, desviando el dinero hacia cuentas fraudulentas. Con la verificación del nombre, se introduce una barrera adicional que busca reducir este tipo de delitos.
El Reglamento (UE) 2024/886 establece así un nuevo estándar en el sistema de pagos europeo, transformando lo que hasta ahora era un mero campo informativo en un requisito operativo. Con esta medida, los reguladores esperan disminuir de manera notable los casos de transferencias bancarias erróneas o manipuladas, especialmente en operaciones entre empresas y proveedores.