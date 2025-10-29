De William Levy a Can Yaman, las grandes estrellas ruedan en Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expresó orgullo por el hecho de que Tenerife acoja el primer proyecto en español de una figura internacional como Can Yaman, a quien recibió en el Palacio insular. Para la presidenta, “este tipo de producciones no solo difunden la belleza y el talento de nuestra isla, sino que también generan empleo y oportunidades económicas”.
Asimismo, apuntó que “el año pasado se desarrollaron en la isla 145 producciones audiovisuales que supusieron un impacto económico de 64,9 millones de euros. El sector alcanzó 3.692 contrataciones de personal técnico y artístico, un 12,52% más que en 2023, y 4.927 contrataciones de figuración. Son cifras que hablan del esfuerzo conjunto por situar a Tenerife como referente creativo y productivo a nivel mundial”.
Dávila resaltó la importancia de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), dirigidos a las producciones audiovisuales en Tenerife y en todo el Archipiélago. “El refuerzo de estos incentivos no solo beneficia a la industria cinematográfica, televisiva e innovadora, sino que, además, impulsa la diversificación económica, generando nuevos nichos de mercado en sectores emergentes”, afirmó Dávila.
Subrayó que estos incentivos fiscales promueven una actividad económica sostenible, y juegan un papel clave en la creación de empleo de calidad en áreas tecnológicas y creativas. Además, remarcó que la formación especializada y las inversiones en infraestructuras son fundamentales para consolidar a Canarias como un hub audiovisual internacional, consolidando su papel como un destino atractivo para la inversión.
Secuoya Studios se encuentra inmersa en la producción de un ambicioso thriller romántico de ocho episodios, protagonizado por Can Yaman, reconocido por sus papeles en ‘Sandokan’, ‘El Turco’ y ‘Viola come il mare’. Este proyecto marca su debut en una serie en español y su primera vez trabajando en España.
La serie cuenta con Eduardo Galdo (‘La Encrucijada’, con una parte rodada también en Tenerife) como productor ejecutivo, quien además es el creador de la idea original, y Lele Portas (‘Heridas’) como productora ejecutiva. El guion está a cargo de Ángela Obón (‘4 estrellas’) y Daniel Corpas (‘Cuando nadie nos ve’), quienes ofrecen una trama llena de intriga, acción y una intensa carga emocional.
Este nuevo proyecto supone el segundo gran título de ficción de Secuoya Studios Stories, tras el éxito de ‘La Encrucijada’, que se convirtió en el estreno de ficción española más visto del año en Antena 3.