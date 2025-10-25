Canarias se prepara para el cambio de hora: este domingo toca ajustar el reloj

El horario de invierno llega a Canarias este fin de semana. Durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, cuando el reloj marque las 02:00 horas, habrá que atrasarlo una hora para volver a ser la 01:00, lo que permitirá dormir una hora más.
Esta podría ser una de las últimas veces que los canarios realicen este ajuste horario, ya que el Gobierno de España ha propuesto a la Unión Europea eliminar definitivamente el cambio de hora estacional, una medida que podría entrar en vigor en 2026.
Bruselas estudia el fin del cambio de hora
La Comisión Europea analiza actualmente las implicaciones legales y prácticas de poner fin a los cambios de hora en primavera y otoño, una práctica que se aplica desde hace más de un siglo.
El comisario de Energía, Dan Jorgensen, y el de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, han mostrado su apoyo a esta reforma, aunque advierten de que todavía no existe consenso entre los 27 países miembros.
España, por su parte, defiende que el cambio horario apenas tiene impacto en el ahorro energético y que puede afectar al bienestar y la salud de la población. Así lo explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien considera “el momento adecuado” para revisar el sistema.
Canarias, con un huso horario propio
En el Archipiélago, el cambio de hora se aplica una hora antes que en la Península.
Mientras en Madrid el reloj pasará de las 03:00 a las 02:00, en Canarias el cambio se producirá de las 02:00 a la 01:00.
De este modo, las Islas mantendrán su tradicional diferencia de una hora menos, una particularidad reconocida incluso en las emisiones nacionales: “Una hora menos en Canarias”.
Aunque la propuesta europea no plantea alterar los husos horarios actuales, el debate sobre qué horario mantener (el de verano o el de invierno) sigue abierto.
Los expertos en sueño y cronobiología recomiendan conservar el horario de invierno, al considerar que es el más saludable y natural para el reloj biológico.
Una tradición que podría tener los días contados
El primer cambio de hora en España se realizó en 1918 y fue retomado en 1940 para adaptarse al horario europeo durante el franquismo.
Si finalmente se aprueba la eliminación, Canarias viviría su último cambio de hora en 2026, cerrando más de un siglo de ajustes bianuales.
Por ahora, este domingo 26 de octubre, los canarios deberán atrasar sus relojes una hora y disfrutar de una noche más larga que marcará el inicio del horario de invierno en las Islas.