Carlos Conde, guardia civil, tajante: “Es incongruente multar por usar el móvil pero no por tocar la pantalla táctil del coche”

El guardia civil Carlos Conde lo ha expresado con claridad en una entrevista para el canal de TikTok del perito Román Álvarez (@romanalvarez.perito): “Es una incongruencia multar por usar el móvil pero no la pantalla del coche”.
Según Conde, resulta difícil justificar que un conductor pueda ser sancionado de forma inmediata por tocar la pantalla del móvil —aunque esté en un soporte—, mientras que manipular las pantallas integradas en los vehículos modernos queda exento de sanción.
En la práctica, esas pantallas concentran funciones como la radio, la climatización o el GPS, que también requieren apartar la vista de la carretera.
La DGT defiende que el móvil está detrás de muchos accidentes y que constituye una de las principales causas de distracción.
No obstante, la incoherencia normativa genera frustración entre conductores y agentes.
“Lo que diga el agente” sigue siendo, en última instancia, el criterio que decide si una acción supone o no una distracción sancionable, como ocurre también con gestos tan cotidianos como encender un cigarrillo mientras se conduce.
