La práctica deportiva que nadie esperaba ver en una carretera de Tenerife: “No está esquiando”

La escena, grabada en el sur de la Isla, ha despertado la curiosidad —y también la confusión
La práctica deportiva que nadie esperaba ver en una carretera de Tenerife. TikTok @__a.linares__
El usuario de TikTok @__a.linares__ ha compartido recientemente un vídeo que no ha pasado desapercibido entre los usuarios canarios: en él se observa a una persona practicando Rollerski, una modalidad deportiva poco conocida en las Islas que simula el movimiento del esquí, pero sobre ruedas.

La escena, grabada en el sur de Tenerife, ha despertado la curiosidad —y también la confusión— de muchos usuarios de la red social, que no tardaron en comentar la inusual práctica.

“Es un deporte real”

Viendo algunos comentarios me veo en la obligación de decir que es un deporte real, se llama Rollerski”, aclaraba uno de ellos, mientras otro añadía: “Igual es un profesional y está veraneando y entrenando a la vez”.

Otros usuarios se mostraron igualmente sorprendidos, aunque reconocieron el valor deportivo de la disciplina: “Es otro tipo de deporte parecido al esquí”.

@__a.linares__ El cambio climático… #hazmeviraltiktok #hazmeviral #fyp #viral_video #CapCut ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
