Arrancan las obras de un nuevo edificio de 7 viviendas junto a un histórico Castillo en Santa Cruz de Tenerife

El pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, ha visto cómo junto a su histórico Castillo han comenzado unas obras tras el derribo de un antiguo muro en la esquina de este enclave.
La concejala de la Gerencia de Urbanismo, Zaida González, ha confirmado que se trata de un edificio residencial, de dos plantas, destinado a siete viviendas, locales y garajes.
Añadió desconocer si la finalidad de esta edificación será la de vivienda vacacional, como han manifestado vecinos a DIARIO DE AVISOS. “Si los promotores quieren, a posteriori, convertir el edificio en actividad turística tendrían que presentar la documentación correspondiente en la Gerencia, lo que de momento no se ha producido”.
La edil dijo que “son dos procedimientos, el de cambio de uso y el de comunicación previa de la actividad clasificada, que se estudiaría para ver si es viable la reconversión de uso residencial a turístico, a lo que habría que añadir si la tipología de la edificación permite dicha actividad, que deberá estar en el registro del Gobierno”.