Avanza la reactivación del centro sociosanitario de Guía de Isora tras quince años

El centro sociosanitario de Guía de Isora, cuya finalización se ha visto postergada durante más de una década, avanza por fin hacia su reactivación. Según confirmó ayer Fabiola Navarro (PP), concejala de Bienestar Social, Mayores, la obra de rehabilitación y adaptación necesaria para concluir la infraestructura “saldrá a licitación antes de que finalice el año”.
Se trata de un paso clave para una instalación considerada esencial en la cobertura sociosanitaria del Sur. El proyecto ha estado marcado por una larga lista de contratiempos: retrasos acumulados, robos de material y el último de ellos: modificaciones que obligaran a rediseñar parte del inmueble.
El origen del proyecto se remonta a hace quince años, cuando el ayuntamiento local, entonces bajo el mandato de Pedro Martín (PSOE), demolió las antiguas escuelas del casco urbano con el objetivo de levantar este centro. En aquella primera fase se destinaron 1,2 millones de euros, proyectándose 75 plazas residenciales y 20 diurnas.
CABLEADO ROBADO
Tras paralizarse, el proyecto fue retomado por el Cabildo tres años después, pero la pandemia derivó en un nuevo frenazo, al que se sumó otro contratiempo como el robo del cableado en 2021 lo que obligó a revisar todo el proyecto técnico, y duplicando su coste inicial.
Navarro reconoció que, “mientras los años pasan, se van sumando nuevas normativas que exigen adaptar el proyecto a las necesidades actuales”. Entre las actuaciones pendientes, destaca la adecuación de los espacios y la renovación del sistema de cableado.
Pese al historial de complicaciones, existe compromiso político para sacarlo adelante. Navarro aseguró que el Cabildo de Tenerife “está trabajando estrechamente junto al ayuntamiento”.
En noviembre del año pasado, la Corporación insular estimó que el centro no estaría finalizado antes de junio de 2026, una previsión ajustada para poder utilizar los fondos europeos Next Generation.
En este sentido, el consistorio destaca el apoyo del Cabildo, cuya ayuda permite mantener en funcionamiento el centro de día de Las Eras, una infraestructura clave en el ámbito sociosanitario local. Iniciado con 8 plazas, el centro ha ampliado su capacidad hasta alcanzar las 20 actuales.