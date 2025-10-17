Cineastas isleños estarán en ‘Miradas Market’ merced a la Tenerife Film Commission

La Tenerife Film Commission facilita el acceso de cineastas isleños a Miradas Market, el mercado internacional de Miradas Afroindígenas, en Puerto de la Cruz. El departamento de Turismo de Tenerife que impulsa la producción audiovisual en la Isla sostiene el espacio One to One Tenerife, el ámbito de este mercado internacional, en el que, del 26 al 28 de noviembre, habrá encuentros directos entre creadores y productoras con representantes de televisiones, fondos, festivales, plataformas de streaming, distribuidoras y agentes de ventas, con el fin de posibilitar la producción de los proyectos y facilitar su encuentro con el público mediante acuerdos de distribución.
Productores y realizadores de Canarias están invitados a participar en Miradas Market, espacio internacional de negocios en el sector audiovisual que se ha consolidado como referente en el cine de realidad con temática relativa al sur global, para la internacionalización del documental canario.
Para el cine documental hecho en el Archipiélago, Miradas Market es un espacio que ha permitido establecer contactos que facilitan la coproducción para la conclusión de proyectos o la distribución internacional de sus películas. Entre los últimos casos de este tipo destacan La hojarasca, de Macu Machín, o Un volcán habitado, de David Pantaleón y José Víctor Fuentes.
El 10 de noviembre se cierra el plazo de inscripción, que se gestiona a través del enlace web https://www.miradasafroindigenas.com/one-to-one-tenerife/.
“Miradas Market significa para las productoras isleñas una ocasión única de acercarse a las televisiones, fondos y distribuidoras más importantes del cine de realidad sin salir de casa”, asegura el coordinador de este mercado, Valentín Romero, quien destaca que “en este encuentro anual son varias las producciones canarias que han cerrado su plan de financiación o han vendido derechos de emisión, en un mercado en el que, en 2024, contabilizamos más de 400 reuniones de negocio, lo que sitúa este encuentro entre los principales mercados de cine de lo real”.
‘DECISION MAKERS’
En la sección One to One Tenerife de Miradas Market, el cine canario tiene la oportunidad de mantener encuentros personales y directos con decision makers, ejecutivos responsables de cerrar acuerdos de coproducción, compra-venta y distribución en nombre de los canales y plataformas de televisión, fondos, festivales y distribuidoras que se han inscrito para participar este año.
Entre los decision makers confirmados se encuentran representantes de Al Jazeera Documentary Channel (Catar), Arte TV (Francia), Asharq Documentary (Arabia Saudí), Bendita Films (Canarias), Cats & Docs (Francia), Deutsche Welle (Alemania), Digital 104 (Canarias), Idfa Bertha Fund (Países Bajos), Jambika docs (España), Limonero films (Reino Unido), New Docs (Alemania), Preciosa Media (Colombia), RAI Documentari (Italia), Sheffield DocFest (Inglaterra), Sørfond (Noruega), RTP (Portugal), RTVE (España), The Wickers (Inglaterra), TVC (Canarias), TVP (Polonia), 3Cat (Cataluña) y 3boxmedia (Alemania).