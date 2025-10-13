Hallazgo insólito en Canarias: parecía un contenedor de carne, pero la Guardia Civil descubrió algo más

Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera han decomisado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria una partida de once kilos de cocaína que llegaba oculta en un contenedor de carne congelada procedente de Brasil.
Según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas, el hallazgo se produjo durante la revisión de seis contenedores procedentes de diversos países, con diferentes cargamentos.
Durante estos controles, la atención de los investigadores se centró en uno de los contenedores inspeccionados, que transportaba carne congelada y tenía origen en Brasil.
Los agentes del servicio de fronteras ya han detectado en ocasiones anteriores que este tipo de contenedores frigoríficos son utilizados para ocultar.
“A ello se sumaron los movimientos posteriores detectados, así como antecedentes relacionados con la empresa destinataria de la carga, hechos que motivaron a los agentes a practicar una segunda inspección del contenedor”, detalla la Comandancia.
En esa nueva revisión, los agentes identificaron marcas en las tapas que cubrían los conductos del módulo del motor de refrigeración del contenedor y, tras proceder a su apertura, encontraron once paquetes con un kilo de cocaína cada uno.
“Este hallazgo se enmarca en el esfuerzo intensificado que la Guardia Civil viene desarrollando en materia de análisis y seguimiento de buques y contenedores en la provincia de Las Palmas, tanto como destino como de tránsito. Dichas actuaciones buscan prevenir el tráfico de drogas transatlántico, especialmente a través de las rutas denominadas como ‘calientes‘, que incluyen países de origen como Brasil, Colombia, Uruguay, Perú o Panamá“, detalla el Instituto Armado.