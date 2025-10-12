La efectividad del Eibar acaba con el invicto del Costa Adeje Tenerife (0-1)

El Costa Adeje Tenerife perdió su condición de invicto ante la SD Eibar (0-1), en choque correspondiente a la séptima jornada de la Liga F Moeve. El partido fue narrado por Atlántico Radio.
Las blanquiazules que dominaron el encuentro territorialmente, gozaron de ocasiones para desnivelar el 0-0 inicial, pero por tercera ocasión siguen sin ver puerta en el Heliodoro Rodríguez López tras los empates sin goles contra RCD Espanyol y Real Madrid. El Eibar se pasó la mayor parte del tiempo achicando agua de su área ante las continuas llegadas del rival, pero cuando el cansancio hizo mella en la sala de máquinas del Costa Adeje, el rival aprovechó la única ocasión, hasta ese momento, para llevarse tres puntos de oro. Dos cambios de Iñaki Goikoetxea revolucionaron el ataque armero con las entradas de Sara Martín (46′) y de Carmen Álvarez (67′).
Así, una internada por banda de la veloz Sara Martín hasta dentro del área y cuyo centro fue aprovechado por Carmen Álvarez para batir a placer a Nay Cáceres, en el minuto 87. Arriesgó Eder Maestre en el minuto 80 con el cambio de Elba por Iratxe, pasando a una defensa de cuatro, con tres centrocampistas y tres puntas tras las entradas de Mari Jose, Iratxe y Gramaglia. Quizás el centro del campo con tres futbolistas durante todo el partido y con las dimensiones del terreno de juego del Heliodoro pudo hacer mella por el cansancio de Natalia Amani y Paola, por lo que se necesitaban piernas frescas para encarar con las ideas más claras la recta final del encuentro.
El Costa Adeje Tenerife se le está atragantando el Heliodoro Rodríguez López, porque en sus tres partidos de local ha sido incapaz de marcar. Por fútbol, dominio y orden, las blanquiazules recibieron un castigo cruel e inmerecido ante una SD Eibar que se limitó a defender, a cerrar los espacios y a tirar de una extrema efectividad.
En la primera parte, los innumerables saques de esquina que ejecutó Natalia Ramos estuvieron muy cerca de desnivelar el marcador para las guerreras con los remates de Patri Gavira (min 25) que salió rozando el palo, de Clau Blanco (min 26) con un disparo que salió muy cerca de los tres palos tras desviar la defensa, y de nuevo Patri Gavira con un remate de escorzo con la cabeza (min 31) que salió por encima del travesaño. Nay Cáceres fue una espectadora más, ya que el Eibar apenas inquietó sus dominios en la primera parte. Con 0-0 se llegó al descanso.
En la segunda parte más de lo mismo, con dominio territorial del Costa Adeje, con muchas llegadas al área contraria pero adoleciendo de efectividad en la suerte suprema. Así, en el minuto 52, una brillante acción individual de Ouzraoui dentro del área no llegó Carlota por escasos centímetros. Fue la ocasión más clara de las guerreras. La propia Carlota, antes de ser sustituida, dispuso de una ocasión clara, en el minuto 58, para batir a Astralaga, pero su disparo salió fuera por poco. En el 66, un remate de Elba de cabeza fue detenido por Astralaga.
En el minuto 69 llegó la acción polémica del partido con unas manos de Amani dentro del área. El entrenador armero, Iñaki Goikoetxea, pidió la intervención del Football Video Support. La acción fue revisada por la colegiada Melissa López, primero con una acción anterior en el centro de Sara Martín al área por si el balón había rebasado la línea de fondo, y posteriormente por las manos de Amani. Tras visionar la jugada, la colegiada, de origen colombiano, no apreció que la mano de Amani fuera voluntaria.
Tras el cambio de Elba por Iratxe, el Costa Adeje dejó más espacios al rival que avisó en el minuto 86 tras una internada de Carmen cuyo disparo dentro del área fue detenido por Nay Cáceres. Un minuto después (87′) llegaría el jarro de agua fría para las blanquiazules con el gol de Carmen tras sensacional acción por banda de Sara Martín (0-1).
En el tiempo de prolongación, 90+4, Paola Hernández pudo igualar el encuentro pero su disparo escorado desde fuera del área salió muy cerca de la escuadra de la portería visitante.
En el minuto 90+9, pudo llegar el 0-2 con un remate de Carmen Álvarez, a bocajarro dentro del área, que repelió Nay con sus manos.
Ficha técnica
0 COSTA ADEJE TENERIFE: Nay Cáceres, Aleksandra, Fatou, Elba, Gavira, Clau Blanco, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Ouzraoui y Carlota. También jugaron Mari Jose, Iratxe, Aithiara y Gramaglia.
1 SD EIBAR: Astralaga, Garazi, Carla, Laura Camino, Belem, Etxezarreta, Altonaga, Elena Valej, Iara, Clement y Emma Moreno. También jugaron: Patri Ojeda, Iribarren, Carmen Álvarez, Sara Martín y Uranga.
GOLES: 0-1, min 87: Carmen Álvarez
ARBITRA: Melissa López Osorio. Amonestó a la visitante Carla.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 1807 espectadores.