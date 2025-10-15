El PSOE ve una crisis “sin precedentes” en dependencia en Tenerife y reclama un plan de choque

El PSOE de Tenerife reclamó ayer un “plan de choque” para hacer frente a la “crisis sin precedentes” que sufre el sistema de atención a la dependencia en la Isla, “con datos falseados, centros cerrados y miles de familias esperando una plaza”, por lo que exigió la dimisión de la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, calificó la situación como “caótica y desastrosa para las personas que están en una situación de vulnerabilidad”, y recalcó que “detrás de cada cifra hay una persona que lo está sufriendo, y detrás de cada expediente, una familia que sigue esperando una plaza”. Raya dijo que, tras casi dos años y medio de mandato, “la realidad del área social es de colapso y engaño a la ciudadanía”.
Destacó que el Cabildo de Tenerife sigue sin firmar el convenio de dependencia ni el de infraestructuras sociosanitarias, lo que ha dejado centros terminados completamente cerrados, como el de La Victoria, o proyectos como Guía de Isora, Garachico, La Cuesta, los Cuarteles del Cristo, Añaza o el Febles Campos “sin avances reales ni previsión de apertura”.
La secretaria general del PSOE de Tenerife advirtió de que la crisis de la dependencia está directamente relacionada con la falta de vivienda pública y recursos habitacionales, y de que en la Isla hay mujeres víctimas de violencia de género que siguen viviendo con sus maltratadores, junto a sus hijos, “porque no hay pisos disponibles”.
También hay casos de personas con discapacidad o con problemas de salud mental que no cuentan con una alternativa habitacional ni con un recurso adaptado, y entidades sociales que no pueden ofrecer soluciones porque el Cabildo no ha reactivado programas como el Base 25. El “plan de choque” que propone el PSOE busca inyectar recursos inmediatos en el sistema y reforzar la atención social.