Si vas a ver a Dani Fernández, Zahara o Nil Moliner en Tenerife, esta información te interesa

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) reforzará varios servicios este sábado, 25 de octubre, con motivo de la celebración del Peñón Fest, en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
En concreto, las líneas 122 (Santa Cruz de Tenerife – Las Caletillas – Candelaria) y 232 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife – El Cardonal – La Gallega) incrementarán el número de viajes según la demanda entre las 22:15 y las 01:15 horas.
Titsa recuerda que la guagua es la mejor opción para acudir a eventos de concentración de gran número de personas, por seguridad y para una mayor comodidad en el desplazamiento y en la búsqueda de aparcamiento.
Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.
Sobre el Tenerife Peñón Fest
El Tenerife Peñón Fest ofrecerá más de nueve horas de música en directo y convertirá la explanada del Palmetum en un punto de encuentro para los amantes del pop, el rock y el indie.
El evento contará con artistas destacados del panorama nacional como Dani Fernández, Zahara, Nil Moliner, Carolina Durante, Bebe, Siloé y Sexy Zebras.
Los conciertos se desarrollarán con el siguiente horario:
- 00:45 horas: Siloé
- 15:45 horas: Sexy Zebras
- 17:15 horas: Bebe
- 18:45 horas: Carolina Durante
- 20:15 horas: Zahara
- 21:45 horas: Nil Moliner
- 23:15 horas: Dani Fernández
Además de la programación musical, el recinto contará con food trucks, un ecomarket con proyectos locales, zonas de descanso, espacios recreativos y un puesto de tatuajes, en una propuesta que apuesta por la accesibilidad y la sostenibilidad.