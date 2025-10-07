Detienen a 2 pasajeros que iban en avión a Tenerife por lo que llevaban en su cuerpo: “Fueron ingresados en el hospital”

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Melilla a dos pasajeros de avión como presuntos autores de un delito contra la salud pública, ya que fueron sorprendidos con 550 gramos de hachís que habían ingerido para transportarlo desde la ciudad autónoma a Tenerife en el interior de sus cuerpos.
Los detenidos, dos jóvenes españoles multirreincidentes de 25 y 30 años que acumulan entre ambos 45 detenciones anteriores, llevaban dos meses siendo investigados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Melilla, dados sus continuos viajes en avión a Canarias, según ha informado la Policía en una nota.
Para ello, los agentes establecieron vigilancias en las inmediaciones y el interior del aeropuerto para determinar la rutina de los investigados en el marco de la operación ‘Encina’.
Finalmente fueron detenidos en la sala de embarque del aeropuerto de Melilla, poco antes de la salida de su vuelo a Tenerife, con escala en Madrid, y fueron trasladados e ingresados en el Hospital Comarcal de Melilla para hacerles pruebas radiológicas que permitieron descubrir la droga que habían ingerido y llevaban en el interior de sus estómagos.
En total llevaban 55 cápsulas de hachís envueltas en plástico transparente, conocidas como ‘bellotas’, que tardaron seis días en expulsar de su organismo y que fueron intervenidas por la Policía, que con esta operación considera desarticulado el grupo criminal dedicado al tráfico de drogas al que pertenecían los dos detenidos.
De su causa penal como presuntos autores de un delito contra la salud pública entiende el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla.