La DGT confirma lo que tendrás que pagar por renovar tu carné de conducir: incluso puede salirte gratis

Renovar el carné de conducir es un trámite obligatorio en España y afecta a cerca de 28 millones de conductores. Aunque el procedimiento puede variar según la edad y el tipo de permiso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido medidas para simplificarlo y ofrecer descuentos a quienes deben realizar renovaciones anticipadas o con menor vigencia.
El carné de conducir es mucho más que un documento: representa la independencia y movilidad personal de millones de ciudadanos. Para conservar ese derecho, es necesario renovar periódicamente el permiso, no mediante un nuevo examen teórico o práctico, sino superando un reconocimiento médico que garantice que el conductor mantiene las capacidades físicas y psicológicas necesarias para circular con seguridad.
Plazos de renovación del carné de conducir
Los titulares del permiso tipo B deben renovarlo cada 10 años hasta cumplir los 65. A partir de esa edad, el periodo de validez se reduce a cinco años.
En el caso de los permisos profesionales —como los de camiones o autobuses—, la vigencia es de cinco años, y tras los 65 años también se exige una renovación más frecuente.
Renovación anticipada y proceso simplificado
La DGT permite iniciar el proceso hasta tres meses antes de la fecha de caducidad, sin perder días de validez. Actualmente, todo el trámite puede realizarse en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados, donde se efectúan las pruebas médicas, se abonan las tasas y se gestiona directamente la renovación ante Tráfico.
El conductor recibe en el momento un permiso provisional con plena validez, mientras que el carné definitivo llega por correo en un plazo aproximado de mes y medio.
Costes y descuentos aplicables en el carné de conducir
El coste del reconocimiento médico varía según la provincia y el centro elegido, ya que cada CRC fija libremente su tarifa. A este importe se suma la tasa administrativa de la DGT, establecida en 24,58 euros.
Sin embargo, cuando por motivos médicos se reduce la vigencia del carné de conducir, la DGT aplica descuentos proporcionales en la tasa, para compensar la necesidad de renovar con mayor frecuencia:
- Renovación por 4 años: 20% de descuento (unos 19 euros).
- Renovación por 3 años: 40% de descuento.
- Renovación por 2 años: 60% de descuento.
- Renovación por 1 año: 80% de descuento (menos de 5 euros).
Estos descuentos están destinados a conductores cuyo reconocimiento médico determina una limitación temporal del permiso, garantizando así un sistema más justo y adaptado a las condiciones de cada persona.